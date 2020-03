Ile Maurice: Météo - Un peu de pluie pour arroser ce lundi

Lundi pluvieux ou lundi malheureux ? On ne sait plus trop en ce temps de confinement, où les jours de la semaine ressemblent tous à des dimanches chômés. Toujours est-il que les services météo de Vacoas, qui continuent de travailler, prévoient de la pluie aujourd'hui, lundi 30 mars.

Un courant d'air légèrement perturbé et plutôt humide circule sur notre région. Il y aura des périodes nuageuses le matin et pendant la journée avec des averses par moments, surtout au Nord, à l'Est et sur le plateau central. Les averses pourraient être temporairement modérées quelquefois, avec des orages isolés, surtout dans l'après-midi. Des poches de brouillard sont aussi prévues dans certains endroits sur les hauteurs.

La température maximale variera entre 25 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et variera entre 29 et 32 degrés Celsius sur les régions côtières.

Le vent soufflera d'est-nord-est à 15 à 25 km/h.

La mer sera forte au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de l'ordre de 2,5 mètres, s'améliorant graduellement au cours de la journée. Les sorties en haute mer sont donc déconseillées pour le moment et, de toute façon, elles sont interdites avec le confinement.