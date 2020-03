Tunisie: Zarzis - Solidaires et généreux !

Grâce au respect des mesures de confinement, aucune hausse du nombre de cas contaminés n'a été enregistrée au cours des cinq derniers jours

Sincèrement, le comportement des citoyens résidant à Zarzis était à la hauteur de l'événement dû à cette pandémie. L'appel lancé par le personnel médical, les forces de sécurité et les responsables locaux est bien respecté. Rares sont les personnes qui sortent la matinée pour faire les commissions indispensables et acheter les produits de première nécessité. Les artères de la ville sont presque désertes, l'après-midi et le soir.

En fin de compte, tout le monde en tire profit. Cinq jours successifs, aucun cas de contamination à Zarzis. Simultanément, l'élan de solidarité s'est bien illustré. L'hôpital régional de Zarzis, les familles nécessiteuses, les forces de l'ordre et nos frères africains subsahariens résidents à Zarzis à l'heure actuelle ont bénéficié de soutiens mental et matériel nécessaires.

En effet, par le biais d'un téléthon, un groupe d'activistes a ramassé un montant de 250 mille dinars en quatre jours. Des équipements, lits, masques, gants, blouses à usage unique, gel hydro-alcoolique sont mis à la disposition de l'hôpital. Les habitants d'El-Hara ou « quartier juif « ont donné, pour leur part, la somme de 20 mille dinars. Un monsieur a mis son immeuble à la disposition du personnel médical.

Un autre bienfaiteur, qui veut garder l'anonymat, a offert, toujours à l'hôpital, un lit de réanimation d'une valeur de 85 mille dinars. L'association « Entraide et solidarité 91 « dont le siège est à Paris voudrait connaître la liste des familles zarzissiennes résidant dans le département de l'Essonne pour leur fournir ce dont elles auront besoin. La Libye a aussi envoyé aux hôpitaux de Ben Guerdane, Zarzis et Djerba quelques équipements paramédicaux. C'est l'absence des hommes d'affaires de la ville, les plus aisés, qui attire, toutefois, l'attention.