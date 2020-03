Tunisie: Ligue 1 - Enseignements après 16 journées - Des chiffres et des lettres

Invincible, le champion sortant caracole et s'envole vers le titre.

Meilleure attaque, plus grand nombre de victoires et aucune défaite enregistrée jusque-là. L'EST a écarté toute concurrence avant même d'aborder la dernière ligne droite d'un championnat où 246 buts ont été marqués en 16 journées. Sur ce, en attendant le retour à la compétition, l'arrêt du championnat de la Ligue 1, après 16 rondes disputées, pourrait surtout être mis à profit par les clubs en situation périlleuse. Plusieurs escouades de L1 et non des moindres sont ainsi menacées de pré-purgatoire si elles continuent de s'enliser.

L'on pense forcément au CAB ainsi qu'à l'ESM, et à un degré moindre le CSHL, l'UST et la JSK.

Ça se bouscule derrière le leader

Volet hautes sphères du classement, si le titre semble promis à l'EST (l'affaire semble déjà pliée), le CSS veut prendre option pour une place en C1, même s'il est vivement talonné par l'USM, le CA, le ST et l'ESS. Bref, tout est encore « jouable » en vue de décrocher une place d'accessit.

Promus-révélations

Enfin, en ce qui concerne le ventre mou du classement, l'USBG, l'AS Soliman et le CS Chebba sont bien partis pour sauver leur peau et se maintenir en Ligue 1 avant l'heure, sans se faire de frayeurs vers la fin. Encore faut-il que la compétition aille à son terme...

Chiffres- clés

Meilleure attaque : EST (32 buts)

Meilleure défense : CA (5 buts)

Plus mauvaise attaque : ESM (9 buts)

Plus mauvaise défense : JSK et CAB (30 buts chacun)

Plus grand nombre de victoires: EST (14 matches)

Moins de victoires : ESM (2 matches)

Plus grand nombre de parités : USBG et ESS (5 matches chacun)

Aucun match nul : JSK

Aucune défaite : EST

Plus grand nombre de revers : JSK (12 matches)

Khaled Khouini, Meilleur Buteur : Anthony Okpotu (10 Buts)