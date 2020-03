Angola Cables maintient les communications

Luanda — L'Angola Cables a annoncé dimanche une interruption de la fourniture de services sur la section des câbles sous-marins reliant Seixal (Portugal) à Highbridge (Angleterre).

Dans une note parvenue à l'Angop, elle ajoute que, malgré cette contrainte, les services d'Angola Cables restent opérationnels aux 11 points de contact du câble WACS, sur la côte africaine.

"Les connexions de données et l'interconnexion aux contenus internationaux continuent d'être rendues disponibles en raison de la force et de la redondance du réseau Angola Cables, avec des connexions au câble du système de câble qui traverse l'Atlantique Sud (SACS), capables d'atténuer un impact de cette ampleur", lit-on dans la note. Le document ajoute qu'Angola Cables et le consortium de partenaires WACS s'efforcent, avec la plus haute priorité, de restaurer dès que possible la pleine capacité du câble pour les clients concernés.

Grâce aux systèmes de câbles sous-marins SACS, Monet et WACS, nous connectons les Amériques, l'Afrique et l'Europe, assurant des connexions vers l'Asie via des partenaires. La société gère le Data Center Tier III AngoNAP Fortaleza (Brésil) et AngoNAP Luanda (Angola) ainsi que PIX et Angonix, l'un des plus grands points d'échange Internet en Afrique.