Sénégal: Riposte au Covid-19 - Le Crepmf met en place une cellule de crise

« La situation sanitaire liée à l'évolution récente de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) dans notre zone pourrait avoir, non seulement des conséquences néfastes sur la santé de nos populations, les économies pré-émergentes de nos pays, mais également sur les entreprises et les ménages ». Cette phrase est extraite du message de Mamadou Ndiaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (Crepmf).

A cet effet, M. Ndiaye souligne que des mesures ont été prises par les plus hautes autorités de l'Union afin de prévenir la propagation rapide de cette pandémie et de limiter son impact sur les économies des États membres. Il renseigne qu'au niveau du Crepmf, prenant en compte les derniers développements intervenus dans l'évolution de la pandémie ainsi que des dispositions sécuritaires et sanitaires mises en œuvre dans le pays du siège, avoir décidé depuis le 16 mars 2020 de la mise en place d'une cellule de crise au sein du Secrétariat général du Crepmf, chargée, entre autres d'être en contact avec les services externes en charge de la gestion de la crise dans la ville d'Abidjan ; de la diffusion à l'endroit du personnel de mesures préventives et la mise à sa disposition de gels hydro alcooliques, de masques de protection et de gants ; de l'activation du plan de continuité d'activités, notamment les volets concernant le réaménagement des horaires de travail du personnel puis le télétravail.

Par ailleurs, le Secrétariat général du Crepmf communiquera à l'ensemble des intervenants (acteurs, émetteurs et investisseurs) les orientations, directives et recommandations du régulateur en vue de renforcer la résilience du marché face à ce choc.

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, Mamadou Ndiaye affirme qu'une adaptation rapide et efficace de nos habitudes et méthodes de travail est nécessaire.

A cet égard, le Conseil Régional a pris toutes les dispositions techniques et logistiques à l'effet d'assurer le traitement diligent des dossiers soumis à son appréciation, notamment de demandes de visas des opérations de levées de ressources sur le marché financier régional.