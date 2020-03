Ile Maurice: Covid-19 - «Ena dimounn pa envi kompran» fustige le Dr Gujadhur

Cinq nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Le nombre de cas de Covid-19 à Maurice est désormais de 107. Un des patient est dans un état grave alors que la santé de l'autre est instable. C'est ce que le Dr Vasantrao Gujadhur, le directeur des services de Santé, a fait ressortir lors de la conférence de presse du National Communication Comittee ce dimanche 29 mars.

Ces cinq cas ont été découverts sur 128 tests effectués. L'un est un cas importé alors que les autres ont été retrouvés via le contact tracing. «Plus de 58% des cas ont été recensés grâce au 'contact tracing» a précisé le médecin.

Par la suite, le directeur des services de Santé n'a pas été tendre envers ceux qui ne respectent pas le couvre-feu. «Je salue les policiers qui font de leur mieux pour s'assurer que la population est en sécurité. Mais j'ai remarqué qu'il est difficile de faire respecter les consignes à certaines personnes. Ena pa envi kompran» a-t-il fustigé.

Par ailleurs, le DCP Krishna Jughroo a déclaré qu'il y a plus de 4158 cas de «breach of curfew» depuis le début du couvre-feu. Hier, des vols ont été commis dans des pharmacies et des discothèques. «Des cachets de psychotrope ont été volés dans des pharmacies et et des boissons alcoolisées ont été emportées d'une discothèques» a fait savoir le DCP. Il a également profité pour rassurer les policiers que plus d'équipements de protection seront à leur disposition dans les jours à venir.