Afrique: CAN 2021 - Le plan de la CAF pour boucler les éliminatoires

Le calendrier des compétitions africaines est bouleversé en raison de la crise sanitaire qui sévit en ce moment.

La Confédération africaine de football (Caf) prévoit une réunion déterminante en début du mois d'avril en vue de la conduite à tenir pour la programmation de ses compétitions suite à la propagation du Covid-19. Si la date de la Can 2021 sera au cœur des débats, la Caf devra également trancher sur la suite des éliminatoires de la compétition.Les 3e et 4e journées initialement prévues entre le 27 et le 31 mars ont été reportées à cause du coronavirus. Pour rattraper le temps perdu, le secrétaire général par intérim de la Caf, le Marocain Abdelmounaim Bah a donné quelques pistes.

Selon lui, les prochaines fenêtres internationales devront être exploitées pour boucler les éliminatoires. « Nous avons encore quatre journées de qualification à jouer et nous pouvons les jouer dans deux fenêtres internationales », a-t-il indiqué.Pour lui, aucun scénario n'est à exclure. « Nous en avons quatre à disposition: juin, septembre, octobre, novembre. À ce stade, tout est possible. Si nous ne pouvons pas jouer la 3e et la 4e journée en juin, nous les jouerons autrement en septembre ou octobre et nous jouerons la 5e et la 6e journées en novembre », a-t-il ajouté.Des dispositions qui dépendront cependant de l'évolution de la situation sanitaire. Quant à la Can 2021 prévue entre janvier et février au Cameroun, la Caf entend mettre tout en œuvre pour maintenir ses dates initiales.

Après avoir annoncé le report du Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2020 au Cameroun, l'instance du football africain ne s'est toujours pas prononcée sur l'avenir de la prochaine Can. Abdelmounaim Bah est optimiste quant au bon déroulement de la compétition à la date prévue.« Pour l'instant, la Coupe d'Afrique des nations est toujours prévue de janvier à février 2021 », a-t-il déclaré. « La seule raison pour laquelle nous déplacerions la Can serait la situation du Covid-19 qui se poursuivra jusqu'en 2021 et si cette crise actuelle ne nous permet pas de jouer tous les matches de qualification », a-t-il conclu.