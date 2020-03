Cote d'Ivoire: L'Editorial de Femme d'Afrique de mars 2020 - Femmes et hommes de tous les pays, tous unis contre le coronavirus !

Ce numéro 91 de Femme d'Afrique paraît dans des circonstances bien particulières. Alors que nous avions choisi mars, mois par excellence de la femme -journée internationale des droits de la femme du 8 mars oblige - pour revenir en kiosques à l'occasion de cet événement fédérateur, l'actualité sanitaire mondiale critique avec la propagation à l'échelle mondiale de la maladie à coronavirus Covid19 nous ramène, plus que par le passé, à la nécessaire solidarité humaine qui doit nous animer, dans les bons comme dans les mauvais moments.

Ne parler que des droits des femmes dans ce numéro nous a paru, derechef, déplacé. N'évoquer que ces multiples exemples de réussite féminine mettant en exergue les immenses talents de femmes aussi inspirantes les unes que les autres ne pouvait faire sens, par les mauvais temps qui courent, qu'en accompagnant cette entreprise, louable soit-elle, de l'impérieux devoir d'appel à l'union sacrée face à la pandémie actuelle dont nul ne sait prédire l'évolution future.

Femme d'Afrique, solidaire de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui souffrent de cette maladie ainsi que des familles éprouvées et inquiètes tient à apporter, ici, le témoignage de sa sincère émotion. Courage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui dans les hôpitaux, dans les administrations, s'attèlent, au péril de leurs vies, à combattre ce fléau.

C'est le lieu, aussi, de saluer le peuple chinois pour son courage face à cette épidémie qu'il affronte depuis la fin de l'année dernière. Nous saluons également tous les autres pays du monde en guerre contre le Covi-19. La Chine représente beaucoup pour les femmes du monde entier. Il ne nous a pas échappé , en effet, que c'est à Béijing que s'est tenue, voilà bientôt 25 ans, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, dont les recommandations se sont traduites en avancées notables des droits des femmes à travers le monde.

Venant des quatre coins de la planète, elles et ils incarnaient la diversité, mais toutes et tous partageaient un objectif commun : l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, partout dans le monde. C'est ce formidable élan de solidarité qu'il s'agit de capitaliser, d'autant qu'il a fait ses preuves : unies, nous sommes plus fortes. Tous unis pour les droits des femmes, hommes et femmes, nous ferons face plus efficacement à toute forme d'adversité.

C'est le message fort de cette édition de la renaissance de votre magazine féminin préféré : unir nos forces pour remporter les batailles, et rester zen pour transcender les difficultés et tracer son sillon, à l'image de la talentueuse Cynthia Nassardine qui fait la Une, et que nous vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent. A côté de bien d'autres femmes inspirantes, d'ici et d'ailleurs. Bonne lecture à toutes et à tous !