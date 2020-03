Cote d'Ivoire: Covid-19 - Lavage et désinfection des rues d'Abidjan à partir de ce lundi à 20h (ministère de la Salubrité)

Le nombre de malades au Coronavirus augmente de plus en plus en Côte d'Ivoire. Il faut également multiplier les mesures préventives pour y faire face. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Ouloto, envisage une opération de désinfection et de lavage des rues de la ville d'Abidjan, y compris les communes de Songon, Bingerville et Anyama.

Cette action préventive contre la maladie à Coronavirus démarrera ce lundi 30 mars 2020 à partir de 20h et s'étendra sur une période de deux semaines. « Lavage et désinfection des rues d'Abidjan, dès le lundi, 30 mars, à partir de 20h Gmt, pendant 15 jours », peut-on lire sur la page Facebook du ministère.Le lavage et la désinfection concerneront certaines voies principales et secondaires et se dérouleront chaque soir à partir de 20h pendant ces quinze jours, détaille le ministère.

Il faut le rappeler, la Côte d'Ivoire enregistre 165 cas confirmés de Coronavirus à la date du dimanche 29 mars 2020. Au nombre de ces cas, un décès lié au Covid-19 a été noté pour la première fois et quatre (4) personnes ont été déclarées guéries. La victime décédée est une dame de 58 ans. Selon le dossier médical, elle est diabétique, est entrée en réanimation le 25 mars et décédée le 27 mars 2020.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé, prévient par ailleurs que « le nombre de cas confirmés risque d'augmenter dans les prochains jours » et invite par conséquent au strict respect des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité.