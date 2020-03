Togo: Le PPI plaide pour les salaires, l'eau, l'électricité et les loyers

Le Togo n'étant pas tout comme tous les pays du monde entier épargné par les conséquences désastreuses de la pandémie du Coronavirus, le parti politique PPI de Tchao Kadanbaya a jugé utile de plaider entre autres pour les salaires des fonctionnaires mais aussi pour l'eau, l'électricité et les loyers...

La crise sanitaire qui ébranle l'humanité n'a pas épargné le Togo. La pandémie liée au Covid-19 est une réalité au Togo. Le PPI saisit cette occasion pour remercier le Gouvernement pour son sens de responsabilité et pour toutes les mesures prises afin de limiter la propagation de virus et sauver ainsi des vies humaines.

Le PPI salue la promptitude avec laquelle l'Assemblée Nationale a permis à L'Exécutif d'avoir des pouvoirs élargis en vue de prendre par des ordonnances des mesures qui s'imposent face à une situation exceptionnelle, et ceci conformément à l'article 86 de notre Constitution.Cependant, le PPI interpelle le Gouvernement et la Représentation Nationale à mettre très rapidement en place un Budget d'urgence et des mesures sociales fortes pour accompagner la grande majorité des Togolais qui vivent au quotidien dans la perspective des mesures d'urgence à venir.

Plus précisément, le PPI recommande à ce que tous les fonctionnaires de l'Etat continuent par percevoir leurs salaires, les primes et indemnités. Le PPI demande au Secteur Privé de tout faire pour assurer les salaires et les indemnités de leurs employés durant toute la crise.Le PPI invite le Gouvernement à prendre des mesures larges afin d'accompagner le secteur Privé dont l'apport à l'économie du pays n'est plus à démonter.

Ensuite, le PPI demande au Gouvernement de porter assistance à tous les Togolais du Secteur informel et agricole. En clair, le PPI demande au Gouvernement d'adopter un Budget COVID-19 , d'un montant conséquent afin d'assurer une aide alimentaire et financière immédiate aux familles pauvres. Pour le PPI, ce geste va permettre aux citoyens de bien suivre les mesures de sécurité mises en place pour combattre la pandémie. Il est évident que nos populations font face à deux dangers : Le COVID-19 d'une part et la Faim (Pauvreté) de l'autre.Le PPI appelle à un moratoire immédiat sur les coupures d'eau et d'électricité aux Togolais.Le PPI implore les propriétaires des maisons de location de suspendre toute éviction pour le non payement du loyer.

Ce moment sensible que le Togo traverse est une affaire de tous. C'est pourquoi le PPI invite toutes les organisations de la société civile ainsi que tous les partis politiques à mettre de côté nos clivages et à faire bloc derrière le Gouvernement dans la lutte contre ce virus qui défie même les systèmes sanitaires les plus performants au monde.Enfin, le PPI invite toute la population à la discipline dans le respect des gestes barrières et des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de cette lutte.