Togo: L'OTM pleure Aliziou

C'est avec consternation que l'Observatoire Togolais des Médias (OTM) a appris, dans la soirée du vendredi 27 mars 2020, la disparition de Dominique Essodina Aliziou, Directeur de publication de l'hebdomadaire « Chronique de la Semaine ». Incrédules au début, les membres de l'OTM se sont rendus à l'évidence, dans la douleur, qu'il n'a pas effectivement survécu à la faucheuse COVID-19, en dépit de la mobilisation à son chevet.

Face à ce nouveau deuil qui frappe la presse nationale, l'OTM s'incline et demande à tous les professionnels de médias d'apaiser leur cœur. Comme l'a si bien dit Sébastien Lapaque « si la mort est naturelle, puisque nul n'y échappe selon l'ordre des choses, elle n'est pas conforme à notre nature, puisqu'elle manifeste un manque, un arrachement », la disparition de Dominique Essodina Aliziou crée un vide au sein de la presse togolaise.

L'OTM présente ses sincères condoléances et des plus attristées à la famille biologique du disparu ainsi qu'à l'ensemble de la presse nationale, sa famille professionnelle au sein de laquelle il a fait sa part en défendant des valeurs plusieurs décennies durant. Ce deuil rappelle aux professionnels des médias la nécessaire confraternité qui doit guider leurs actions quels qu'en soient les mobiles.

Par ailleurs, l'OTM rappelle aux journalistes et autres acteurs des médias, qu'en cette période extrêmement sensible de la vie sociale de notre pays, ils doivent faire preuve de beaucoup plus de rigueur et de professionnalisme dans le traitement de l'information.Tout en exhortant les professionnels des médias au respect scrupuleux des mesures barrières, l'instance d'autorégulation et tribunal des pairs compte sur le sens de responsabilité des uns et des autres pour un accompagnement efficace des médias à la lutte engagée par les plus hautes autorités du pays contre la propagation du Coronavirus au Togo.