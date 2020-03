Sénégal: MASQUES CHIRURGICAUX, KITS DE TEST, COMBINAISONS DE PROTECTION - La Chine met de gros moyens à la disposition du Sénégal

Les entreprises chinoises ont offert au Sénégal 20.000 masques chirurgicaux, 100.000 masques, 20.000 kits de test, 10.000 combinaisons de protection, 1.000 masques de protection de visage. Cela, compte non tenu des 3.000 masques de protection et 3.000 masques simples et 500 thermo-flashs du gouvernement chinois. La contribution de la Chine a été présentée, samedi, à l'ambassade de Chine au Sénégal.

Les ressortissants chinois établis au Sénégal et leurs entreprises sont reconnaissants au peuple sénégalais pour son soutien au moment où leur pays avait atteint le pic de contamination au coronavirus. C'est ainsi qu'ils ont collecté un important lot de matériels de protection pour soutenir le Sénégal dans la croisade contre cette maladie. L'ambassadeur de Chine au Sénégal, Zhang Xun, a reçu, samedi, les dons collectés auprès de la communauté chinoise. En plus de cette contribution, l'ambassade de Chine attend des dons de matériels en cours d'acheminent vers le Sénégal. Les dons matériels en cours de convoi à destination du Sénégal par Hunan Construction Engineering Group ont été visionnés lors de cette rencontre avec l'ambassade de Chine au Sénégal. Les dons sont composés de 20.000 masques chirurgicaux et 2.000 masques de type N95. La Fondation Ma Yun (Jack Ma) et la Fondation d'Alibaba, ont donné 20.000 kits de test, 100.000 masques, 1000 combinaisons de protection et 1.000 masques de protection du visage.

Dans le même ordre, l'entreprise Henan Chine a participé en remettant du matériel de prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Une entreprise a offert 200 ensembles de literie. L'entreprise Jiangsu Provincial Construction Group s'engage à offrir du matériel d'un coût de 13 millions de FCfa à l'hôpital de Mère-Enfant de Diamniadio construit par la Chine qui s'est quasiment transformé, provisoirement, en centre d'isolement pour les patients atteints du coronavirus.

170 millions de FCfa collectés

Toujours sur ce même registre, le Sénégal recevra, bientôt, sa part du matériel offert par le gouvernement chinois aux pays africains. Les dons sont déjà arrivés en Éthiopie et le lot du Sénégal sera bientôt convoyé au Sénégal. Il est composé de 3.000 combinaisons de protection, 3.000 lunettes, 3.000 masques et 500 thermo-flashs. L'ambassadeur Zhang Xun a évoqué des bons rapports que son pays entretient avec le Sénégal pour justifier cet élan de solidarité. En plus des dons de matériels et des équipements, l'Association des entreprises chinoises du Sénégal a dégagé une enveloppe de 57,5 millions de FCfa pour soutenir le Sénégal, China Road and Bridge Company a consenti à une aide financière de 50 millions de FCfa. À cela, il faudra ajouter l'apport des hommes d'affaires chinois installés sur l'avenue Centenaire et sur l'avenue Peterson qui s'élève à 23,6 millions de FCfa alors que les Chinois qui sont dans le marché de l'arachide ont donné une contribution de 40 millions de FCfa. «Les dons ci-dessus, d'une valeur totale de plus de 170 millions de FCfa, sont transférés successivement sur le compte de donation désigné par le gouvernement sénégalais», a révélé l'ambassadeur chinois.