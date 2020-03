Ile Maurice: Breach of ICTA -La tarologue Olesya Pydannah relâchée sous caution

Ce lundi 30 mars, la magistrate Bhamini Prayag-Rajcoomar a accédé à la demande de remise en liberté de la tarologue Olesya Pydannah, plus connue comme Olesya Paradis. La décision de la magistrate a été motivée par le droit constitutionnel à la liberté et la présomption d'innocence.

Ainsi, la tarologue a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 40 000 et a signé une reconnaissance de dette de Rs 150 000. De plus, après la période de confinement, Olesya Pydannah devra se présenter au poste de police de sa localité tous les jours entre 6 heures et 18 heures.

Il est reproché à la tarologue d'avoir fait un «live» de deux heures sur Facebook, le jeudi 19 mars, intitulée «Special live corona with Olesya Paradis». Vidéo dans laquelle elle a fait des commentaires induisant la population en erreur, affirmant qu'il y avait une centaine personnes infectées par le coronavirus à Maurice et compromettant ainsi l'ordre et la sécurité publique pendant cette période de confinement.