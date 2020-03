Ile Maurice: Nombre de masques et gants de protection -Lles policiers toujours dans le flou

Une circulaire a été émise le 23 mars par le commissaire de police, Mario Nobin. Intitulée «COVID-19 - Distribution of Face masks and latex Gloves», elle fait référence à la distribution des équipements, comme les masques et les gants, à 12 unités de la police.

Cela concerne les policiers qui sont au-devant de la scène. Le président de la Police Solidarity Union (PSOU), l'inspecteur Jaylall Bhoojawon, continue cependant à recevoir des doléances de la part de policiers de différentes unités.

Il se réfère aux nombres de masques et gants attribués aux divisions telles que la Special Mobile Force, la National Coast Guard, Port-Louis South et North, Western, Eastern, Northern, Southern, Central, Special Supporting Unit, Airport, Port et Passport and Immigration Office, ce qui fait 400 à 800 masques et 200 gants par division. Soit un total de 6 400 masques et 3 000 gants pour 12 000 policiers. «C'est ridicule et scandaleux ces chiffres. Je déplore un manque d'intérêt à offrir des hand sanitizers aussi dans la circulaire. Les conseillers médicaux ne cessent de répéter qu'il faut se laver les mains chaque heure. Notre travail demande qu'on communique avec le public, on n'est pas en sécurité.»

L'inspecteur Shiva Coothen, du Police Press Office, réfute cet argument. «L'administration de la police fait de son mieux pour la distribution des masques et des gants qui concernent surtout les front-line officers. Ce sont eux qui travaillent sur le terrain et qui nécessitent ces équipements, contrairement à ceux travaillant dans le back-office. Certaines personnes refusent de comprendre le message des experts qui expliquent que si vous n'êtes pas en contact avec le public, il n'y a pas lieu d'avoir un masque et des gants.»

Il ajoute que la force policière attend un cargo qui arrive avec les équipements pour le personnel, à bord d'Ethiopian Airways, d'après le ministère de la Santé. «En ce qui concerne le gel désinfectant, il n'est pas aussi important, du moment que nous sommes équipés de savonnettes et d'eau, comme le disent les médecins.»