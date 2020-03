Sénégal: Avec 03 cas positifs et pas de nouvelles contaminations depuis une semaine - La situation jugée stable, à ziguinchor

Les nouvelles sont rassurantes à Ziguinchor en ce qui concerne le Covid-19. Depuis quelques jours, les résultats des tests revenus sont tous négatifs.

La région est toujours avec ses trois cas positifs, rassure le Professeur Ansoumana Diatta, membre de la cellule de gestion du Covid-19 : « la situation est bien stable. Et tous les tests sont revenus négatifs ces derniers jours », a annoncé la blouse blanche qui estime que pour les trois personnes contaminées au Covid-19, leur état de santé est stable.

D'ailleurs, pour les derniers tests sur les cas suspects de prisonniers de la MAC de Ziguinchor, les résultats sont tous revenus négatifs. En attendant les résultats des derniers prélèvements, Ziguinchor gère toujours ses trois cas internés au centre de traitement de l'hôpital régional de Ziguinchor. Un centre qui a besoin d'être mieux équipé et entretenu si l'on en croit les membres de la cellule régionale de gestion du coronavirus. Une cellule qui a un besoin financier crucial pour la prise en charge à plusieurs niveaux. « Nous avons besoin des produits mais aussi de l'argent.

A l'heure actuelle, le besoin financier est aussi crucial parce qu'il y a beaucoup d'autres difficultés auxquelles nous sommes confrontées. Donner des produits, c'est bon mais donner de la liquidité, un peu de finance pour prendre en charge non seulement les malades mais le personnel médical qui est en contact et qui travaille de jour comme de nuit. Il y a aussi les personnes contacts qu'il faut aller rendre visite tous les jours et rechercher d'autres contacts.

Tout ceci demande des déplacements, autrement dit de la logistique et du personnel», a fait savoir le Professeur en médecine. Et de poursuivre : « Mieux, il y a la formation du personnel de santé, voilà pourquoi nous sommes dans un besoin aussi de finances». Pour finir, il a exhorté les populations à plus de vigilance pour le respect des mesures de prévention contre Covid-19.