Sénégal: Pr Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hopital de Fann - «Plus le nombre augmente, plus la catastrophe risque d'arriver»

«Plus le nombre augmente, plus la catastrophe risque d'arriver ». L'avertissement est du chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann, le Professeur Moussa Seydi, dans un entretien d'une quarantaine de minutes, diffusé sur la chaine de télévision publique (RTS).

Sur l'hydroxychloroquine dans le traitement des patients, il entend qu'il va poursuivre le traitement avec cette molécule. Quid du débat sur la scientificité ? Il dira qu'en situation de guerre, il ne cherche pas l'arme parfaite. Le professeur Moussa Seydi en a profité pour aborder l'inquiétude sur les cas communautaires, non sans proposer des mesures beaucoup plus draconiennes pour stopper la propagation de la maladie à coronavirus. Extraits.

L'étude de Didier Raoult est préliminaire, (... ) mais en situation de guerre, vous n'allez pas exiger l'arme parfaite.

« Nous avons décidé de traiter nos malades avec l'hydroxychloroquine. Ce n'est pas la chloroquine ; mais il n'y pas de grande différence. Ces deux molécules qui ont la même origine. Dans cette étude sur peu de patients, le Pr Raoult a trouvé que le simple fait d'administrer l'hydroxychloroquine permettait de réduire la charge virale, de la rendre indétectable au bout de 6 jours chez 70 % des patients. Quand il a associé l'hydroxychloroquine à l'azithromycine, la charge virale était indétectable chez 100% des patients au 6e jour. Nous sommes en situation d'urgence sanitaire mondiale.

Nous sommes dans le cadre d'un état d'urgence. Je me suis dit pourquoi ne pas utiliser cette molécule, même si les résultats ont été obtenus chez un faible nombre de patients. L'hydroxychloroquine est la molécule la mieux tolérée parmi toutes celles qui sont testées à l'heure actuelle. La réduction de la charge virale et l'indétectabilité vont permettre de guérir plus rapidement la maladie. Ce qui nous permet d'avoir plus de places disponibles et inviter la contagiosité des malades. Nous n'avions rien à perdre mais tout à gagner en essayant ce traitement. Nous avions immédiatement cherché cette molécule difficile à trouver. Nous avons proposé aux patients après leur consentement. Cette polémique qui s'est installée est entre chercheurs. En vérité, l'étude de Didier Raoult est préliminaire. C'est vrai ! Il y a des méthodes beaucoup plus rigoureuses que celle qu'il a utilisée. Mais, rappelons que nous sommes en situation de guerre. Dans un tel contexte, vous n'allez pas exiger l'arme parfaite. Si vous avez une arme qui n'est pas nocive pour le patient et aider à régler son problème, il faut l'utiliser tout en continuant la recherche.

Vers une évaluation de l'utilisation de l'hydroxychloroquine

« Je lance un appel à tous ceux qui font de l'automédication. C'est dangereux de faire de l'automédication. J'ai toujours dit que traiter les patients du Covid-19 n'est pas si compliqué pour nous. Est-ce que les personnes qui achètent l'hydroxychloroquine, savent qu'elle est contre-indiquée chez les enfants de moins de 6 ans, chez la femme enceinte, chez les femmes qui allaitent. La manipulation du produit doit rester dans le domaine médical. Il faut attendre d'attendre une prescription médicale. Acheter l'hydroxychloroquine pour le conserver, c'est aussi mettre en danger des patients qui souffrent de pathologie chronique. L'hydroxychloroquine est un traitement efficace dans la pratique quotidienne. Je vais continuer à l'utiliser. Dans quelques jours, nous allons évaluer avec l'Institut Pasteur de Dakar, certains schémas thérapeutiques telle que l'utilisation de l'hydroxychloroquine seule et de l'utilisation de l'hydroxychloroquine avec de l'azithromycine.

Dans une guerre, il faut s'adapter. Nous ne sommes pas impressionnés par la prise en charge des patients atteints de Covid-19. C'est l'environnement de la prise en charge qui est assez complexe. Nous avons une manière de s'habiller, un circuit à suivre, une manière de se déshabiller ».

Les cas communautaires doivent inquiéter tout le monde

« Je ne dirai pas de cas graves, mais des cas sévères. Un cas grave est un patient qui ne peut pas respirer par lui-même. Il a besoin d'une machine pour respirer. C'est pourquoi nous nous sommes engagés pour obtenir des respirateurs. En Italie et aux Etats unis, les gens meurent parce qu'il n'y a pas de respirateurs. Il y a une pénurie mondiale de respirateurs. Nous avons quelques respirateurs, mais cela ne suffit pas. Nous n'avons pas de cas graves, mais des cas sévères. Les cas communautaires doivent inquiéter tout le monde. Si le nombre de cas augmente, ce sera la catastrophe. Cette augmentation ne peut se faire qu'à travers la transmission communautaire. C'est la population qui doit agir. Nous devons nous inquiéter des cas communautaires parce qu'ils n'ont aucun lien avec un cas connu. Le combat ne peut pas être gagné sans une bonne prise en charge des contacts. On doit les isoler pendant au moins 14 jours ».

POUR des mesures plus draconiennes

« Je lisais un récent message du directeur général de l'Oms qui soutenait que dans nos pays, nous ferions mieux de prendre les mesures les plus extrêmes pour éviter de vivre ce que les Européens vivent. J'ai toujours dit cela. Il faut être le plus extrémiste possible dans cette épidémie. L'extrémisme paie. Ce que les Chinois ont fait. Il faut prendre des décisions ardues par rapport à cette transmission. Si on ne le fait pas, on peut se lever un beau jour pour avoir 10 mille cas. Pour ma part, je proposerais des mesures beaucoup plus draconiennes que celles prises par l'Etat. Un confinement... peut-être donner 02 heures de temps aux gens pour sortir. Si on tergiverse, je vous garantis que la catastrophe est assurée ».

Plus le nombre augmente, plus la catastrophe risque d'arriver.

« On doit s'inquiéter grandement de l'augmentation des cas. Ne pas s'inquiéter serait de l'inconscience absolue. On doit s'inquiéter parce que la situation est inquiétante. Tant que le nombre de cas est limité, il n'y a pas d'inquiétude. Je le répète, plus le nombre augmente, plus la catastrophe risque d'arriver. Que pourrions-nous faire si des milliers de malades déferlent dans les hôpitaux. C'est le personnel de santé qui pourrait être alors contaminé. Si le personnel de santé est décimé, c'est le système de santé qui tombe à terre ».

Les deux semaines à venir vont nous édifier

« Quand on ne dépasse pas un certain nombre de cas, la situation est encore sous contrôle, mais si l'épidémie continue de galoper, les morts seront inévitables. Il faut que l'on se batte pour que l'épidémie s'arrête là. Si nous avons mille malades de formes graves, on ne le souhaite, mais nous n'avons pas 1000 respirateurs. Certains qui n'auront pas de respirateurs vont mourir. Personne ne doit être rassuré. Les deux semaines à venir vont nous édifier. Il faut prévoir le pire. La communauté doit respecter les mesures prises par l'Etat. Aux populations, restez chez vous. Respecter les règles d'hygiène ; lavez-vous les mains à toutes les occasions ».