Sénégal: Covid-19/Rapatriement des sénègalais - Amadou Ba dit non à la stigmatisation

Le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Amadou Ba est revenu sur le rapatriement de Sénégalais bloqués à l'étranger après la fermeture des frontières de certains pays.

Pour ceux qui sont restés dans les pays de résidence, il les a appelés au respect des consignes édictées par les autorités de leurs pays d'accueil. Amadou Ba qui s'exprimait avant-hier, samedi 28 mars, lors du point de presse journalier du ministère de la Santé et de l'Action sociale, n'a pas manqué de demander aux populations d'éviter la stigmatisation «ni envers nos compatriotes vivant à l'étranger encore moins envers les hôtes étrangers vivant parmi nous».

«Le caractère pandémique de la crise sanitaire a fortement touché des pays amis où nous comptons de nombreux compatriotes. C'est le lieu de leur adresser, à la suite de Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, mes sentiments de solidarité et de compassion en ces moments très difficiles. De telles circonstances ont conduit le Gouvernement à adresser constamment à nos compatriotes à l'étranger un message de soutien tout en les invitant à des comportements responsables, au respect scrupuleux des mesures édictées par les autorités de leur pays d'accueil et à limiter, autant que faire se peut, les mouvements vers notre pays.

En dépit de ces appels et compte tenu de la suspension du trafic aérien en vue de contenir la chaine de transmission de la maladie, les mouvements à nos frontières se sont accentués dans un contexte généralisé de fermeture des frontières. C'est ainsi qu'informé du blocage à Casablanca, au Maroc de cent soixante-douze compatriotes, le Chef de l'État a affrété un aéronef pour les rapatrier. Ils sont actuellement pris en charge par les autorités sanitaires. En outre, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a dû venir en aide à 25 compatriotes bloqués à la frontière entre le Maroc et Mauritanie au moment où ces deux pays sont convenus de fermer leurs frontières terrestres.

Des négociations entamées avec les Autorités mauritaniennes nous ont permis de les convoyer vers notre pays où ils ont été pris en charge. A ce jour, le Sénégal compte de nombreux compatriotes bloqués en transit dans des pays qui ont suspendu leurs liaisons aériennes avec le nôtre. A titre d'exemple, 15 de nos compatriotes retenus à Addis-Abeba ont été convoyés à Lomé où ils sont pris en charge par notre Mission diplomatique. Le 25 mars 2020, 42 sénégalais bloqués aux États-Unis d'Amérique ont été ramenés au pays, à leur demande, et actuellement confinés au Lac Rose».

"Aucune forme de Stigmatisation ne doit étre entretenue"

«Le Sénégal, à l'instar de la Communauté internationale est appelé à lutter contre un ennemi invisible qui, de la même manière qu'il traverse allègrement les frontières, ne fait aucune distinction de race, de religion, de statut social ou de genre. Dès lors, aucune forme de stigmatisation ne doit être entretenue, ni envers nos compatriotes vivant à l'étranger encore moins envers les hôtes étrangers vivant parmi nous. Nous devons nous soutenir mutuellement, conjuguer nos efforts, et livrer bataille en multipliant les gestes barrières et en suivant les avis et recommandations des autorités sanitaires.

Cette bataille, est aujourd'hui conduite avec engagement et détermination par le Président Macky SALL qui a décidé de mobiliser dans un élan unitaire, toutes les forces vives de la nation pour venir rapidement à bout du Coronavirus. A nos compatriotes à l'étranger, nous voulons les assurer de notre soutien sans faille et leur réitérons notre détermination à tout mettre en œuvre pour leur garantir de meilleures perspectives à la suite de ces moments d'incertitudes qui, nous l'espérons ne seront bientôt que de lointains souvenirs».