Togo: 'Le confinement total n'est pas la solution'

Le Togo doit-il imposer un confinement de la population ? Certains pays africains ont choisi cette option; d'autres préfèrent un couvre-feu ou l'isolement des villes ou sévit le virus.

'Ce serait suicidaire tant sur le plan économique que sanitaire. Si confinement total doit y avoir, nous aurons a choisir entre mourir de faim ou mourir du Covid-19', a affirmé lundi Thomas Nettey Koumou, le président de l'association 'Veille économique' au micro de Nana FM.

Il propose un confinement partiel qui favorise la poursuite des activités économiques et le strict respect par la population de la distanciation et des mesures d'hygiène.Le Togo a fermé ses frontières terrestres. L'aéroport interdit l'entrée des ressortissants togolais et étrangers.

Par ailleurs, tous les lieux potentiels de propagation comme les bars, les discothèques, les restaurants, les écoles, les lycées et les universités ont été privés de cesser leur activité. Et certaines villes ont été bouclées.Le Togo compte à ce jour 34 cas de covid-19, dont 10 guéris et un décès.