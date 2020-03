Soudan: Dévoilement de la réalité des Incidents d'Al - Ma'aileg

Medani — - Le Directeur Exécutif de la Localité de Kamlin dans l'Etat de Gazera, Mohamed Al-Badawi Abdul-Majid, a déclaré que l'Incendie s'est déclaré Dimanche à Al-Ma'aileg en raison d'un Malentendu entre certaines Personnes et les Propriétaires des Terres du Bloc 3 à la ville d'Al-Ma'aileg.

Al-Badawi a révélé dans une déclaration à la SUNA que les Incidents avaient causé l'Incendie de 17 Maisons Contenant des Quantités de Sorgho et que la Situation avait été maîtrisée après l'intervention du Comité de Sécurité de la Localité et qu'une Equipe de Techniciens du Développement Physique et de l'Arpentage et de l'Autorité Foncière avait été envoyée pour enquêter sur les Violations commises au Bloc (3) dans la ville d'Al-Ma'aileg, révélant que 34 personnes ont été arrêtées.

" Il est juste de prendre votre Droit par la Force ", a déclaré Al-Badawi, affirmant que la Loi serait appliquée à tous ceux qui ont provoqué l'Incendie.

Il a appelé à la fourniture de 17 Tentes pour Abriter les Personnes Touchées ainsi que des Quantités de Sorgho, exhortant le Gouvernement de l'Etat à intervenir pour promouvoir la Paix Sociale dans la Région.

Dans le même contexte, un certain nombre de Comités de Changement et de Services de la Localité d'Al-Kamlin ont condamné dans un Communiqué Conjoint les Incidents d'Al-Ma'aileg qui ont laissé 17 Maisons en Flammes menées par certains Comploteurs et Ennemis de la Révolution sous prétexte de Déménager les Habitants des Bidonvilles.

Le Communiqué a décrit l'Acte comme un Crime contre la Population du 3ème Trimestre d'Al-Ma'aileg et une Infraction Flagrante, soulignant que la Glorieuse Révolution de Décembre est venue consolider l'Etat de Droit et réaliser le Principe de la Coexistence Pacifique de tout le Peuple du Soudan.

Le Communiqué a indiqué que le Rôle des Comités de Services est Limité aux Rôles de Supervision et ne concerne pas les Conflits Fonciers, soulignant le Rejet de Toute Tentative d'Organisme d'Utiliser Politiquement cet Incident et d'Exploiter les Citoyens Vulnérables en les entraînant dans des Conflits Tribaux et Régionaux.