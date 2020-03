Sénégal: Elan de solidarité face au Covid-19 - Vivo Energy Sénégal apporte un soutien de 100 millions de FCfa

Vivo Energy Sénégal, l'entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Sénégal, tient à soutenir le combat contre le Covid-19 et apporte sa contribution au profit du Fonds de riposte et de solidarité pour la gestion de la pandémie de coronavirus, créé sur instruction du Président de la République.

«Une contribution de cinquante millions FCfa a été versée au Fonds Force-Covid-19. Une contribution supplémentaire est également déployée par Vivo Energy Sénégal pour renforcer son soutien aux autorités sanitaires, avec un appui en carburants d'une valeur de cinquante millions FCfa), soit un total de 100 millions », lit-on dans un communiqué de presse reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos). «Nous tenons à marquer notre engagement aux côtés du ministère de la Santé et notre soutien à l'Etat du Sénégal, en espérant que nous viendrons très rapidement à bout du Covid-19 avec l'aide du personnel de santé qui abat un excellent travail et que nous encourageons», a confié Kader Maïga, directeur général de Vivo Energy Sénégal.

Selon le document, ces contributions ont été remises au Ministère des Finances et du Budget et au Ministère de la Santé. L'entreprise souligne qu'elle continuera d'apporter son appui aux

communautés locales en vue de limiter les conséquences socio-économiques de cette pandémie et favoriser à terme la reprise économique. Cette décision traduit l'engagement de Vivo Energy Sénégal à apporter son soutien aux efforts déployés par l'Etat du Sénégal pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle que traverse notre pays.

Avec pour vision de devenir la société d'énergie la plus respectée d'Afrique, Vivo Energy Sénégal, la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de marque Shell, a été fondée en 2011. La marque Shell est présente au Sénégal depuis 91 ans.

Vivo Energy Sénégal possède un solide réseau de stations-service Shell, un réseau commercial et industriel, ainsi que de grands terminaux de stockage d'hydrocarbures en vrac à Dakar. Aujourd'hui, Vivo Energy Sénégal est fière d'être reconnue comme un employeur important dans le pays et un contributeur d'ordre majeur pour l'économie nationale.