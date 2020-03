Ile Maurice: Covid-19 - Maurice prolonge le couvre-feu sanitaire jusqu'au 15 avril 2020

communiqué de presse

GIS - 30 mars 2020 : A Maurice, le Covid-19 a tué une troisième personne et le nombre de cas positifs est passé à 128. En conséquence, le couvre-feu sanitaire, qui a débuté le lundi 23 mars 2020,est prolongé jusqu'au 15 avril 2020 à 20 heures.

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a fait cette annonce dans une conférence de presse par visioconférence en début de soirée au Bâtiment du Trésor à Port Louis.« Le couvre-feu sanitaire est essentiel pour limiter les contacts humains et lutter efficacement contre la propagation du virus », a-t-il souligné. Tout en saluant les efforts et la coopération de bon nombre de citoyensqui suivent les instructions des autorités, M. Jugnauth a exhorté la population à faire preuve de responsabilité et de solidarité.

Le chef du gouvernement a aussi affirmé que la réouverture des supermarchés et boutiques se fera le jeudi 2 avril à 9 heures sous un contrôle très strict. Il a indiqué que le gouvernement continuera à travailler avec la Chambre de commerce et d'industrie pour permettre à la population de s'approvisionner en produits de première nécessité sans risque de contamination.

La décision de fermeture des supermarchés, boulangeries et boutiques, a rappelé M. Jugnauth, résulte des comportements irréfléchis de certains Mauriciens qui pouvaient conduire à une plus grandecirculation du nouveau coronavirus dans le pays.Ila mis en garde la population et déclaré que les supermarchés et boutiques seront à nouveau interdits d'accès si les consignes des autorités n'étaient pas scrupuleusement respectées.

« Un constat quotidien sera effectué et la décision de réouverture pourrait être revue en fonction de la situation », a fait ressortir le Premier ministre. Il a ajouté que la législation sera renforcée pour un meilleur respect des directives.

Les détails concernant la réouverture des supermarchés et boutiques ainsi que les mesures qui seront mises en œuvre pour ceux travaillant dans le secteur informel seront communiqués à la population demain matin. Si les boulangeries n'ont pas été autorisées à rouvrir leurs portes, elles pourront tout de même reprendre leurs activités et fournir leurs pains aux supermarchés.

Le Premier ministre a également fait l'éloge des professionnels de la santéet des employés de la grande distribution qui contribuent de manière significative à aider le pays à faire face à cette crise sanitaire. A la force policière, M. Jugnauthdit accorder tout son appui et l'a encouragée dans sa mission de maintien de l'ordre.