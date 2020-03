Algérie: Covid-19 - Contribution financière du groupe parlementaire RND au Conseil de la Nation pour endiguer la pandémie

Alger — Le groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND) au Conseil de la Nation, a décidé, lundi, d'une contribution financière de ses membres, en faisant "don d'un taux de l'indemnité parlementaire mensuelle nette" en participation à l'effort national consentis dans la lutte contre la propagation du Covid-19.

"Au vu de l'évolution de la situation que connaît la scène nationale ces dernières semaines avec la propagation du Covid-19 mortel et dans le cadre des mesures et décisions arrêtées par le président de la République, à savoir la mobilisation de tous les moyens matériels et humains nécessaires à la gestion de cette crise, et en application des décisions du bureau du

Conseil de la Nation, dimanche 29 mars courant, sous la présidence du moudjahid Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim, le groupe parlementaire du RND, mû par le souci de participer à l'effort national consentis () a décidé d'une contribution financière de ses membres, en faisant don d'un taux de l'indemnité parlementaire mensuelle nette que perçoit le membre du Conseil de la Nation", lit-t-on dans le communiqué signé par le président du groupe, Ali Djerba.

Le groupe parlementaire exhorte tous ses membres à "adhérer activement, chacun dans sa wilaya, et chacun selon sa capacité, aux comités de wilaya chargés de la coordination de l'activité sectorielle de prévention de la propagation du Covid-19 et ce, suivant les recommandations des autorités sanitaires du pays, et en faisant montre d'une extrême discipline et engagement loin de tout alarmisme ou cynisme", conclut le communiqué.