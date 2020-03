Algérie: COVID 19 - Une vaste opération de désinfection au site d'habitation "Hayat Regency"

Oran — Une opération de désinfection des cités "2000" et "2100" logements au site d'habitation "Hayat Regency" (Oran) a été lancée, lundi, par l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).

Initiée, en collaboration avec deux sociétés de gestion des biens immobiliers, les SARL "Multiservising" et "Immovert", cette opération entre dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, a indiqué à l'APS, le Directeur général, de l'ENPI, Omar Amrani, soulignant que cette action qui a mobilisé d'importants moyens humains et matériels, a touché les espaces verts, les aires de jeux, les parkings, les boites aux lettres, les cages d'escaliers, les interphones, les digicodes et les lieux communs des blocs.

Une trentaine d'agents de nettoiement et des volontaires dont des universitaires, deux citernes de chlore pour désinfection, des tracteurs et une vingtaine de pulvérisateurs et vaporisateurs ont été mobilisés pour cette opération, a fait savoir M. Amrani, annonçant que cette opération sera généralisée à douze (12) wilayas de l'Ouest du pays où sont édifiés des cités d'habitation, de type promotionnel public relevant de l'ENPI.

Il s'agit notamment des wilayas d'Oran, Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbes, Tlemcen, Mostaganem, Mascara, Saïda et d'El Bayadh.

Une action similaire est prévue demain mardi à Aïn Témouchent, a annoncé M. Amrani, rappelant que cette opération a touché récemment 11 sites d'habitation de l'ENPI à Alger.