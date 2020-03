Cameroun: Crise du Covid - 19 - Le gouvernement refuse la perfusion à Camair-co

La crise sanitaire liée au Coronavirus ( Covid-19), menace particulièrement le transport aérien, et plus encore, la moribonde et mort- née Camair- Co la compagnie aérienne à capitaux publics du Cameroun.

Des indiscrétions qui s'échappent des salons huppés et lambris dorés de la capitale camerounaise, nous apprenons que le ministre camerounais des Transports et par ailleurs président du conseil d'administration de Camair-co, Jean Ernest Ngalle Bibehe, a opposé un cinglant non à la demande de subvention du directeur général ( Dg) de Camair-co, Georges Njipenji Kouotou, sollicitant deux milliards de francs CFA comme appui "d'équilibre mensuel". Les activités de Camair-co sont en arrêt depuis la montée en puissance de la pandémie du Covid- 19.

En explication du refus catégorique opposé au Dg de Camair-co, le ministre des Transports a dans sa lettre - réponse, évoqué " les contraintes budgétaires de l'État".

Par contre, avons-nous appris, Jean Ernest Ngalle Bibehe est d'accord avec le Dg de Camair-co, pour la mise en congés techniques du personnel non essentiel de Camair-co, en ce temps de crise du Covid- 19. Aussi, a-t-il demandé à Georges Njipenji Kouotou, d'en établir la liste, faire l'état de leurs salaires, après des concertations avec les syndicats et autres concernés.

Pauvre Camair-co, ce mort-né et gouffre à sous sans rentabilité. Toujours en train de demander de perpétuelles subventions à son État de géniteur et propriétaire.