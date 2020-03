Cameroun: UBA cameroun donne 150 millions de Fcfa au gouvernement pour soutenir la lutte contre le Covid 19

La remise officielle du chèque de 150 millions de francs CFA par UBA Cameroun, sous le couvert de la Fondation UBA, a eu lieu le vendredi, 27 mars 2020.

À cette occasion, le Dr Manaouda Malachie, Ministre de la Santé Publique, a reçu le don au nom du Gouvernement du Cameroun.

Le Directeur Général de UBA Cameroun, M. Dominique MAHEND et le PCA, Ekoko MUKETE, ont remis le chèque de 150 millions de FCFA, au titre de la contribution de la Banque à la riposte du Cameroun contre la pandémie mondiale du Corona Virus (COVID-19). À travers ce don, le Cameroun pourra se doter de matériels indispensables pour stopper la propagation du Covid-19, entre autres des équipements de secours et des dispositifs de soins intensifs.

Le Ministre de la Santé Publique n'a pas manqué de remercier UBA Cameroun et la Fondation UBA pour ce don qui arrive à point nommé, alors que la nation toute entière est appelée à se mobiliser contre le Corona Virus. Il a également adressé des félicitations à l'endroit de la Direction du Groupe qui, par ce geste, se démarque une fois de plus en tant qu'institution citoyenne, et a invité les autres à suivre cet exemple.

Les fonds seront utilisés en priorité pour palier le besoin urgent de matériels médicaux. Dans cette même mouvance, le PCA de UBA Cameroun, M. Ekoko MUKETE, a exhorté les autorités à faire usage de ces fonds pour la couverture des besoins médicaux et sanitaires, qui garantiront l'efficacité de la lutte contre la propagation du virus. La Fondation UBA a mené de nombreuses actions citoyennes dans les secteurs de l'éducation, la santé et l'autonomisation économique. Le DG de UBA Cameroun s'est fait la voix de M. Tony O. Elumelu, PDG du Groupe UBA : « Chacun de nous, dans de telles circonstances, doit jouer son rôle. Cette pandémie mondiale doit réunir, et ce sans délai, les citoyens, les gouvernements et les entrepreneurs. L'augmentation rapide des cas de contamination au Corona Virus en Afrique doit amener le secteur privé et les divers gouvernements à collaborer pour stopper la propagation de cette pandémie mondiale. »

Il a également salué les efforts du Gouvernement qui, par l'intermédiaire du Ministère de la Santé Publique, est en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Tout le monde a un rôle à jouer, peu importe la taille, car c'est la seule façon de voir la situation revenir à la normale, a ajouté le DG. Présente dans 20 pays africains et dans le monde au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France, United Bank for Africa a un bilan avéré en matière d'assistance à ses communautés dans les moments difficiles. UBA Cameroun, quant à elle, est en activité dans le pays depuis 2008 et compte à ce jour 17 agences dans 6 régions du pays, offrant à plus de 120 000 clients un large éventail de produits et services.