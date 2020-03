Algérie: Lutte contre le Coronavirus - Madar Holding engage plusieurs actions de solidarité

Alger — Madar (Management et Développement des Actifs et des Ressources) Holding a indiqué lundi, dans un communiqué,s'être engagé dans plusieurs actions de solidarité dans le cadre de la stratégie de lutte, initiée par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie du coronavirus.

"Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle que vit notre pays qui affronte la pandémie du coronavirus, et en conformité avec la stratégie de lutte initiée par les pouvoirs publics, Madar Holding entend s'engager en première ligne dans l'actuelle campagne de solidarité nationale", souligne son Président Directeur Général, Charaf Eddine Amara, cité dans le communiqué.

Cet engagement s'est exprimé concrètement à travers deux filiales de la holding, à savoir la SSPA-CRB (Chabab Riadhi de Belouizdad) et la Fondation Inaya (à but non lucratif, dédiée au développement communautaire), précise la même source.

"Le Chabab Riadhi de Belouizdad, ce quartier emblématique du nationalisme algérien et ce club phare de l'élite sportive, apporte sa contribution concrète à la solidarité nationale", soutient le même responsable en précisant que les joueurs de ce club, son staff technique, ses salariés et ses bénévoles, ont consacré le quart de leur revenu mensuel à un don au

Fonds National de Solidarité contre le Covid-19.

La Fondation Inaya, de son côté, met à la disposition de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH), des équipements médicaux hospitaliers constitués de neuf (09) Respirateurs de la marque allemande Dragër (modèle

oxylog 3000 plus, ventilation d'urgence et de transport avec capnographie intégrée et ventilation non invasive) ainsi que dix-sept (17) aspirateurs mobiles, trois (3) ECG Cardioline 100 L avec interprétation et de deux (2)

Moniteurs de Surveillance pour salle de réanimation (paramètres de marque Econnet).

Madar Holding tient à préciser qu'il s'agit là d'une première contribution à l'effort national, sous réserve d'autres opérations que nécessiterait le développement de la maladie.

La Direction de cette holding et ses personnels "s'associent à la peine des familles endeuillées et prient le Tout Puissant de protéger notre

Nation de cette épidémie qui frappe le monde", selon le même communiqué.