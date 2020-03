Algérie: Covid-19 - L'Etat ne laissera aucune famille algérienne sans assistance

Blida — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé lundi à Blida que l'Etat ne laissera aucune famille algérienne où qu'elle soit, dans cette crise sanitaire qui secoue le pays en raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

"En dépit de la conjoncture financière difficile que traverse le pays en raison de la chute des cours du pétrole, l'Etat algérien n'abandonnera aucune famille algérienne, où qu'elle soit, dans les montagnes, dans les villes, dans les villages ou dans les régions sahariennes", a assuré M. Djerad en marge de sa visite à l'hôpital Frantz Fanon où il s'est enquis des conditions de prise en charge des malades à coronavirus au niveau d'un nouveau service de réanimation. M. Djerad a rappelé, dans ce cadre, la mise en place de mécanismes de solidarité avec des démembrements locaux, pour répondre aux besoins des familles confinées et prendre en charge les travailleurs journaliers, qui ne peuvent du fait du confinement percevoir des revenus.

Admettant l'existence d" une crise sanitaire", M. Djerad a rassuré les citoyens quant à l'absence "d'une quelconque crise alimentaire ou d'approvisionnement", assurant que le Gouvernement avait pris "toutes les dispositions en vue d'assurer un approvisionnement permanant et suffisant des marchés en différents produits agricoles et alimentaires".

Il est normal de voir, en cette conjoncture, une ruée des citoyens sur les commerces pour s'approvisionner en quantités supérieures à leurs besoins ordinaires, a-t-il dit, ajoutant que les vendeurs de gros et les producteurs, comme partout dans le monde, ont besoin de plus temps pour s'adapter à cette nouvelle situation.

Rassurant encore les citoyens, M. Djerad a indiqué que l'Algérie "est à l'abri de toute pénurie de denrées alimentaires. De même pour nos moyens de production qui pourront répondre aux besoins alimentaires à long-terme".

L'Etat a prouvé qu'il était en mesure de garantir la disponibilité des produits alimentaires à tous les citoyens, a souligné le Premier ministre.

Par ailleurs, M. Djerad a instruit les walis et les administrations locales à faire preuve de la plus grande discrétion dans l'acheminement des aides aux citoyens, insistant sur le respect de la dignité du citoyen algérien, celle-ci étant "ce qu'il a de plus cher".

"Les orientations du Président de la République insistent toutes sur la défense des intérêts du simple citoyen qui a besoin de ces aides sans pour autant faire le show", a poursuivi M. Djerad, rappelant que "l'Etat n'utilise pas ces aides pour faire de la propagande"

Le Premier ministre est accompagné, durant cette visite, par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahamane Benbouzid.

La wilaya de Blida enregistre le plus grand nombre de cas confirmés au Covid-19.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait décrété un confinement total, pour une durée de dix jours, pour la wilaya de Blida pour limiter la propagation du virus dans cette wilaya.