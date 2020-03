Congo-Brazzaville: Festival couleurs d'Afrique - L'appel à candidatures prendra fin le 30 avril

Les artistes du continent et ceux de la diaspora africaine intéressés peuvent soumettre leurs candidatures pour participer à la deuxième édition du Festival couleurs d'Afrique qui se tiendra à Porto-Novo au Bénin, du 26 au 30 août.

Le Festival Couleurs d'Afrique est un évènement d'envergure continentale initié par l'association Culture et développement d'ici et d'ailleurs (CDIA) pour le rayonnement de la culture africaine. Pour sa deuxième édition, le thème retenu est « Leadership et Autonomisation de la femme africaine : Rôles et responsabilités des artistes et acteurs culturels du continent africain ». Cette année, l'offre se destine notamment aux artistes ou groupes d'artistes évoluant dans les disciplines ci-après : musique, danse, humour, théâtre, cirques, art de la marionnette et cinéma.

Pour s'inscrire, chaque candidat doit fournir, entre autres, une lettre de candidature adressée au délégué général du Festival et le règlement du festival avec la date et la signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé » (le règlement est à télécharger sur le site du festival) ; trois photos de scène ; un ou plusieurs liens de prestations ou performances en live (YouTube, Vimeo ou Facebook) ; un dossier de presse comportant toutes les informations nécessaires (une fiche technique, une fiche de fonction du groupe avec les informations de passeport valide et la ville de départ du groupe, un lien de chaîne YouTube ou des vidéos en ligne).

A en croire les organisateurs, ce Festival défend l'idée de lier la culture au développement. Ainsi, accompagner le développement de la professionnalisation des artistes et orienter la filière vers de nouveaux challenges à dimension régionale et internationale par le biais des formations, des rencontres professionnelles et d'échanges ; faciliter le brassage culturel et développer un réseau régional entre les artistes et les professionnels de l'industrie musicale et des arts de la rue ; permettre aux artistes béninois et africains d'augmenter leur visibilité et de s'exporter sur les marchés potentiels du monde entier ; favoriser l'émergence de nouveaux talents et favoriser le dialogue interculturel entre les peuples et développer des résidences artistiques entre différentes cultures, etc. Tels sont les objectifs auxquels s'assigne le rendez-vous du marché des arts et de la culture africaine

Notons que les dossiers de candidatures sont à envoyer uniquement par mail à l'adresse : association.cdia@gmail.com. Les documents transmis au comité d'organisation du festival demeurent la propriété de l'association CDIA qui s'engage à ne pas les exploiter à des fins commerciales. La liste des groupes retenus sera publiée courant le mois de juin sur la page Facebook de l'événement. L'appel à candidatures est disponible en version PDF et téléchargeable via le lien suivant : https://drive.google.com/... /1R2nftreS7SSL76rlkiDehDxru... /view...