Congo-Brazzaville: Complexe Ins/Casp - Les études d'impact environnemental et social validées

Le consultant expert en évaluation environnementale et sociale, Mamadou Diedhiou, recruté par le Projet de renforcement des capacités en statistique (PSTAT) pour la réalisation de cette étude, a présenté le document par vidéo conférence, le 30 mars.

Les points exposés ont porté sur le contexte et les objectifs, le cadre politique juridique et institutionnel du projet. Les enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet et l'analyse des impacts positifs et négatifs sans oublier les risques en phase des travaux et d'exploitation des infrastructures ont également été présentés.

Cette réunion a connu la participation des représentants de la mairie de Ouénzé, cinquième arrondissement de Brazzaville, des ministères de l'Urbanisme, de l'Environnement et des spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale. Elle s'est tenue dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus ( Covid-19).