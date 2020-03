Ile Maurice: Covid-19 - Confinement, garder la forme à la maison

Face au confinement lié à la propagation du Covid-19, il ne faut pas rester inactif. Privés de salle de gym ou de vos cours de sport, vous pouvez quand même faire des exercices physiques à la maison. Explications.

Danse, tai chi, yoga, pilates, renforcement musculaire, body combat: autant de disciplines disponibles en un clic. En cette période de confinement, Sonia Leong Son, coach de fitness, anime des sessions de sport en ligne depuis le dimanche 22 mars. Dès 17 heures, la spécialiste dispense variété de disciplines à travers sa page Facebook Sonia's Fitness Plus. «La séance dure une heure. Elle est diffusée en direct. Aussi, les Mauriciens, confinés chez eux, peuvent s'y adonner», confie-t-elle. Sonia Leong Son a également compilé un programme spécialisé pour les enfants et les personnes âgées, plus vulnérables au Covid-19.

«Pour les aïeux, on privilégie surtout des mouvements très simples, adaptés à leur condition physique. Il est très important qu'ils ne soient pas inactifs surtout face au virus», déclare-t-elle. D'ail- leurs, Julia, instructrice de Zumba Fitness et de Zumba Gold, soutient qu'il est impératif pour les séniors de maintenir les exercices. «La Zumba Gold préconise justement des mouvements pour des personnes ayant une mobilité réduite ou des douleurs articulaires. Ce programme propose des chorégraphies saccadées à impact plus faible. J'ai fait des vidéos gratuites que j'envoie aux personnes intéressées durant le confinement», précise-t-elle.

Les aïeux ne sont pas en reste. En fait, les deux professionnelles recommandent la pratique d'une activité physique à tous, malgré le confinement. Selon elles, le sport vient booster le système immunitaire et aide à éliminer les toxines. D'autant qu'il agit comme anti-stress surtout qu'en étant privés de notre rythme au quotidien, on risque d'être sur les nerfs et, par conséquent, voir grimper sa tension artérielle.

Et si les vidéos en ligne ne vous tentent pas, plusieurs autres options s'offrent à vous, et ce, sans de gros équipements sportifs. D'après Julia, il suffit de se munir d'un tapis pour faire du stretching surtout si vous travaillez à la maison. «Les pièces et meubles sont des alliés durant le confinement. Par exemple, avec un tapis au sol, on peut pratiquer des abdos. Sinon, on peut s'adonner à des wall pushups, notamment en restant debout face à un mur avec les mains plaquées. Doucement, on plie les bras pour se rapprocher du mur. Si vous avez des escaliers, vous pouvez monter et descendre quelques marches à répétition ou les utiliser pour faire des squats», explique la jeune femme. On peut même faire de la musculation sans haltères, précise-t-elle. Pour cela, on utilise des bouteilles d'eau et on peut exécuter ses séries.

D'autres alternatives incluent l'usage de la corde à sauter ou de la marche autour de sa maison. Des applications via le téléphone intelligent tels que Fitify, Home Workout, Women Workout at Home, entre autres, peuvent aussi s'avérer utiles. Celles-ci comprennent des vidéos assistées et des programmes sur mesure, selon votre niveau d'activité. «Peu importe sa condition, il faut essayer de se trouver un petit moment pour être avec son corps. Cela nous permet aussi de nous régénérer en ces temps difficiles pour Maurice», conclut Julia.