Togo: Contre le Covid-19, un seul et même leitmotiv, la Solidarité !

Ensemble pour la même cause, le gouvernement togolais, le patronat et les partenaires sociaux (centrales syndicales et associations professionnelles) ont fait le point de la situation de la pandémie du Coronavirus qui n'épargne aucun pays au monde y compris le Togo, et ont ébauché des solutions pour contenir le mal qui sévit déjà au Togo, où à ce jour, on compte 34 cas confirmés de contamination, un mort, 23 cas actifs et 10 personnes guéries.

Au-delà du point qui a été fait des dispositions prises par le gouvernement et celles qui pourront être prises dans un futur proche, il a été question pour le porte-parole du gouvernement et ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara tout en conviant à un respect sans faille des mesures de précaution prises par l'exécutif, de s'assurer d'une évidence, « naturellement, la priorité absolue, l'élément déterminant de tout ce qui est pris comme mesure, des actions et des actions et des initiatives qui continueront par être prises aussi bien par le gouvernement que par les partenaires sociaux, c'est la protection et la sécurité sanitaire de la population togolaise.

Cela ne doit pas nous empêcher de penser et d'estimer que la continuité de l'économie du pays est également nécessaire. Nous devons continuer à nous assurer que les services, les biens, les produits essentiels et indispensables sont disponibles ». Occasion aussi pour lui d'inviter « à éviter les fausses informations, et leur diffusion, pour ne pas désorienter et semer la confusion dans l'esprit des Togolais... ». Voici le point qu'il a fait au terme de la rencontre...