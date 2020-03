Afrique: Le Madagascar peut-il terminer en tête de son groupe des qualificatifs de la CAN 2021?

En juin juillet dernier à la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019, les Zébus de Madagascar ont fait forte impression en se hissant en quart de finale de l'expédition égyptienne avant de se faire éliminer par la Tunisie. Logé dans le groupe B, les Baréas sont sortis premier de la poule avec 7 points devant le Nigeria. Une prestation inédite qui a laissé perplexe plus d'un. Cette euphorie passée, le Madagascar se présente à nouveau dans une éliminatoire de la CAN. Actuellement leader de la poule K devant l'Ethiopie, la Côte d'Ivoire, et le Niger, le Madagascar pourra-t-il terminé en tête de son groupe ?

Déjà un critère de rempli

Pour terminer en tête de sa poule avant de se qualifier, les Baréas doivent remplir certaines conditions parmi lesquelles, il y a une bonne entame des éliminatoires et une bonne négociation des matchs contre les sérieux prétendants. Dans un groupe ou trois des 4 membres étaient à la dernière CAN, le Madagascar n'aura pas la tâche facile pour se qualifier encore moins pour sortir premier de son groupe. Ce ne sera pas une partie de poker pour les coéquipiers de Jérémy Morel. Mais à voir la dynamique dans laquelle se trouve l'équipe malgache depuis la CAN Egypte 2019, rien n'est impossible. Entre les deux critères de qualification cités plus haut, un est déjà remplie, ce qui permet à la bande à Nicolas Dupuis de se donner une bouffée d'oxygène avant la double confrontation face aux Eléphants de la Côte d'Ivoire et les matchs retours en Ethiopie et face au Niger.

Le début en Fanfare

Outsider en Egypte, le Madagascar est devenu l'une des nations émergentes du football africain craint actuellement sur le continent. Leur parcours plus qu'étonnant pour une première participation à la plus grande messe du football sur le continent berceau de l'humanité en est pour beaucoup. Un changement de statut que la formation malgache continue d'assumer pour l'heure. Les résultats obtenus lors des deux premières sorties des éliminatoires de la CAN 2021 en sont la preuve.

Le 16 novembre 2019, les Baréas ont entamé les éliminatoires timidement à domicile face à l'Ethiopie, l'une des équipes qui étaient présentes en Egypte. Même si Dupuis et se poulains ont peiné, ils ont fini par remporter les 3 points de la partie, lançant ainsi idéalement leur campagne. Le score du match était d'un but à zéro en faveur des malgaches. Quelques jours après ce succès laborieux, ils se sont déplacés au Niger pour affronter le Mena. S'attendant à un match compliqué, les Zébus ont eu droit plutôt à une balade de santé. Au stade Seyni Kountché le 19 novembre 2019, ils ont explosé le Niger à domicile par un sévère 6-2. A la mi-temps, le score était déjà de 4-1. En deux sorties, le Madagascar a remporté ses deux matchs et se placent logiquement en tête de son groupe avec 6 points. Ses poursuivants directs sont l'Ethiopie (2è) et la Côte d'Ivoire (3è) qui comptent chacun 3 points.

La double confrontation déterminante face aux Eléphants de la Côte d'Ivoire

Pour le compte des 3è et 4è journées des mêmes éliminatoires, les Baréas vont affronter les Eléphants de la Côte d'Ivoire. Cette double confrontation sera très déterminante dans la suite des campagnes et pour l'obtention de la première place. La Côte voulant se qualifier, elle ne se laissera pas faire. Pour empêcher la Côte d'Ivoire de lui chiper la première de ce groupe K, le Madagascar doit gagner au moins l'une des deux matchs devant l'opposer aux Eléphants, pourquoi pas prendre 4 points sur les 6. Mais dans ce cas, la première place n'est encore garantie. En revanche, deux victoires, donnent systématiquement la chance aux Baréas de terminer à la première place, en attendant les résultats des autres matchs.

Les autres conditions de qualification

Avec deux victoires contre la Côte d'Ivoire, le Madagascar comptera 12 points, loin des autres prétendants.

Mais en cas d'une seule victoire face à la Côte d'Ivoire, les Baréas auront 9 points et ne seront pas à l'abri d'un retour des autres équipes. Ils pourront assurer la première place s'ils battent l'Ethiopie ou le Niger.

Sur une bonne lancée actuellement, le Madagascar a toutes les cartes en main pour terminer premier. Il faudra juste bien négocier la double confrontation contre la Côte d'Ivoire et ne pas faire piètre figure face soit au Niger, soit face à l'Ethiopie.