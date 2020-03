Madagascar: Pandémie - Antsirabe en confinement partiel

Confinement partiel. Telle a été la décision prise par les membres du Centre opérationnel de la région Vakinankaratra depuis une semaine. Antsirabe compte, actuellement, quarante-trois confinés dont treize individus dans un hôtel et les trente autres à domicile. Avec le passage d'un touriste malade du covid-19 dans la Ville d'Eaux qui a semé la peur depuis samedi et suite aux dispositifs entamés depuis le 23 mars dernier, l'application et le suivi de ceux-là sont de plus en plus stricts.

Outre la sensibilisation des gens à rester chez eux autant que possible, la communication sur l'animation sur le respect des attitudes et habitudes à adopter pour éviter la propagation de la pandémie se renforce de jour en jour avec la participation de divers organes, associations et autres. L'émission « miara-manonja » est ainsi diffusée par toutes les stations radio locales depuis lundi en vue de communiquer à la population la situation quotidienne dans la région Vakinankaratra.

Diverses actions telles que la désinfection de quelques endroits publics sont également menées par le Comité du centre opérationnel covid-19 du Vakinankaratra. Ainsi, les marchés d'Asabotsy et d'Antsenakely seront fermés aujourd'hui pour cause de désinfection. « Le marché sera ouvert toute la matinée jusqu'à midi. À titre d'organisation, les portails sud et nord seront réservés aux entrées et les portails est et ouest aux sorties », a annoncé le maire, Honoré Rasamimanana lors de son intervention à l'émission « miara-manonja », hier.

Les taxi-brousse desservant les zones régionales et suburbaines ont arrêté leurs trafics respectifs depuis quelques jours. À cause du non respect des consignes et mesures prises par les responsables telles que le port obligatoire des cachesbouches et la limitation du nombre des passagers, la circulation des bus a été arrêtée totalement depuis samedi. Les pousse-pousse, les cyclo-pousses et les bajajs, à la condition de ne transporter qu'un seul passager, sont les seuls moyens de transport public pouvant circuler dans la ville d'Antsirabe.