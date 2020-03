Madagascar: Technologie numériques - Les grands investisseurs attirés par les solutions africaines

D'innombrables trophées internationaux ont déjà été gagnés par de jeunes malgaches, lors de concours sur les solutions digitales. L'essor de ce secteur d'activité est une tendance dans les pays d'Afrique, selon les grands investisseurs étrangers.

Les startups qui opèrent dans le secteur de la technologie digitale connaissent de plus en plus de succès. Cette semaine, c'est MePlaylistTM qui a réussi à attirer de grands investisseurs mondiaux. Il s'agit d'une startup 100% africaine, spécialisée dans la diffusion et la promotion de musique, fondée par Olakunle Oladehin, un initié chevronné de l'industrie du divertissement, qui est prêt à revitaliser le marché du streaming. En effet, avec la solution qu'elle propose, cette startup a attiré l'attention d'investisseurs mondiaux et de partenaires comme Mathew Knowles, père des artistes Beyoncé et Solange Knowles.

Selon cet investisseur, MePlaylistTM offre aux consommateurs de musique en Afrique une expérience unique beaucoup plus simplifiée, pour un continent où la pénétration d'Internet et l'utilisation de smartphones devraient connaître une croissance significative. « MePlaylistTM est la réponse de l'Afrique aux plateformes de streaming musicales populaires, mais elle va encore plus loin en personnalisant l'expérience de chaque consommateur en fonction de ses modes de consommation et de la technologie à sa disposition », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Tendance. Avec l'augmentation de l'utilisation des téléphones mobiles et la tendance mondiale des artistes africains comme Diamond Platinumz, Davido, Tiwa, Wizkid, Yemi Alade et Burna Boy, des plateformes pratiques et fiables avec des catalogues extensifs de « streamable » sont loin d'être la norme sur le continent. De nombreuses plateformes de streaming privilégient les efforts de commercialisation dans les pays à revenus élevés et accordent moins d'attention aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Cela a créé un fossé entre le riche contenu musical de l'Afrique et la nécessité d'atteindre les fans par des canaux qui rendent la monétisation et l'échange de valeur plus faciles et pratiques.

Selon ses promoteurs, c'est la recherche de solution à ce problème qui a donné naissance à MePlaylistTM, une plateforme de streaming musical qui présente du contenu musical aux utilisateurs de manière intuitive et conviviale, projetant des artistes africains dans le monde, et vice-versa. La plateforme est livrée avec une distribution administrative unique de redevances, plusieurs types de plans et devises d'abonnement, un son de haute qualité, ainsi que des normes DDEX pour l'ingestion et la génération de rapports d'utilisation. Ceux-ci, entre autres, ont attiré des acteurs mondiaux de la musique sur la plate-forme, ce qui a permis de s'associer avec des distributeurs de musique à l'échelle mondiale.