Congo-Kinshasa: Plan de réaction à la crise du Coronavirus - Samy Badibanga félicite le gouvernement et l'appelle à aller plus loin

Jeudi 27 mars 2020, le Gouvernement Ilunga Ilunkamba a publié toute une série de mesures visant, d'une part, à soutenir l'activité économique et les ménages et, d'autre part, à adapter sa politique budgétaire afin d'atténuer sinon d'anéantir les effets négatifs de la pandémie COVID-19 sur la situation économique de la RDC.

Les mesures sur la politique monétaire et financière étant, évidemment, réservées à la Banque Centrale du Congo. Ces mesures ont été annoncées à l'issue d'une séance de travail dirigée par le Premier Ministre, en présence des ministres sectoriels, du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, de quelques responsables des régies financières et des entreprises publiques. Premier vice-Président du Sénat et, surtout, ancien Premier ministre, Samy Badibanga salue ces mesures, et appelle l'Exécutif Central à aller plus loin, pour protéger la population, l'économie et les finances publiques.

Les mesures prises par le gouvernement concernent, notamment :

l'exonération pour une durée de six mois de tout impôt, droit, taxe et redevance sur l'importation et la vente des intrants et produits pharmaceutique ainsi que sur les matériels et équipements médicaux ;

l'enlèvement d'urgence des intrants et produits pharmaceutiques actuellement sous douane ;

la suspension pour une période de trois mois de l'application des pénalités en cas de retard dans le dédouanement des marchandises et des produits de première nécessité ;

la suspension pour une durée de trois mois du paiement de l'impôt sur les revenus locatifs à charge des entreprises ;

le soutien pour la relance des activités des entreprises au moyen d'un financement du Fonds pour la Promotion de l'industrie (FPI) à taux zéro ;

la suspension durant une période de trois mois de certaines missions de contrôle fiscal, parafiscal et économique dans les entreprises.

Soutenir l'économie et agir pour le social

Réagissant à la publication de cette batterie de mesures, l'ancien Premier ministre applaudit l'exécutif tout en le priant d'aller plus loin, en partant du principe que l'économie doit d'abord être au service du peuple qui ne dispose pas de filets sociaux et qui passe déjà des moments difficiles avec la flambée des prix des produits de première nécessité due notamment à la rareté de ces produits et à la spéculation.

«Le virus Covid-19 a contaminé la population et l'économie mondiales. Il va frapper la santé de la population, nos entreprises, notre économie et nos finances publiques. Il faut impérativement venir au secours des entreprises menacées par la paralysie de leurs activités, en leur facilitant d'importer les biens alimentaires de première nécessité, les intrants et produits pharmaceutiques ainsi que les équipements médicaux. L'objectif est d'assurer le maintien des emplois et le bien de la population par une baisse notable des prix des biens de première nécessité sur le marché», nous a déclaré le numéro deux du bureau du Sénat.

Population et entreprises grande gagnantes

Selon M. Badibanga, premièrement, il faudrait que le gouvernement porte ces mesures à 6 mois et non trois. Et pour cause : il faut tenir compte de plusieurs paramètres, dont le ralentissement des activités au niveau mondial, les délais de livraison, la planification dans le chef des importateurs, et le fait que la partie orientale du pays n'a pas de port et dépend, de ce fait, des ports des autres pays, ce qui va rallonger les délais de livraison qui sont, en moyenne, de 45 jours.

Deuxièmement, l'homme d'Etat congolais demande au gouvernement de suspendreimmédiatement et pour six mois, une série d'exigences afin de faciliter l'importationdes produits de première nécessité. Il s'agit donc de suspendre : le contrôle Bivac ;la souscription d'une licence d'importation ; le numéro d'import-export ; etl'obligation du numéro d'impôt.

En outre, il plaide pour la mise sur pied d'un tauxunique de taxation de 3% à l'entrée. Les produits de première nécessité concernés sont, notamment : la farine de maïs locale ou importée, la farine de froment locale ou importée, le riz, le sucre local ou importé, les haricots, les poissons salés, les poissons surgelés, l'huile locale et importée, la volaille, le sel marin, la viande de bœuf, la viande de porc, les tomates concentrées, les sardines à huile, les pilchards, le lait en poudre, les bières locales, les boissons gazeuses, l'eau minérale, les fruits, les savons, les détergents et les allumettes.

Appui financier international

Pour Samy Badibanga, les mesures de soutien à la population, aux entreprises et à l'économie vont coûter très cher aux finances publiques, que nous savons déjà faibles. Le Premier Vice-Président du Sénat appelle par conséquent le gouvernement à se tourner rapidement vers les institutions financières de Breton Woods, le FMI et la Banque mondiale, pour solliciter des prêts sans condition à hauteur de 10% du PIB, soit un montant minimal de 5 milliards de dollars américains, ainsi que des emprunts et aides Covid 19 auprès des partenaires bilatéraux destinés spécifiquement à la lutte contre la pandémie. Selon lui, plusieurs raisons objectives peuvent justifier l'octroi de ces prêts : d'abord, le Congo, considéré par les Nations Unies comme pays à haut risque, est en proie à une grave crise humanitaire, la deuxième du monde actuellement, avec entre 16 et 20 millions de personnes en besoin d'aide alimentaire et médicale d'urgence. «En effet, il est à craindre que la crise sanitaire liée au Covid 19 n'aggrave cette crise humanitaire et ne l'étende à l'ensemble du territoire national», assure-t-il.

Ensuite : «il y a actuellement un risque de crise économique majeure en RDC, qui dépend des facteurs endogènes et exogènes. L'économie congolaise n'est pas diversifiée et dépend essentiellement de l'exportation des matières premières d'une part et, de l'autre, la crise du Covid 19 est en train de plonger l'économie mondiale dans la récession. L'impact sur l'économie congolaise pourrait s'avérer catastrophique pour notre Etat, qui peine à assurer la mobilisation des ressources, même si nous parvenions à éviter un désastre sanitaire et humain», déclare Samy Badibanga. Avant d'avertir : «Il est quasi-certain que la chute des prix des matières premières et le ralentissement de l'économie mondiale va s'inscrire dans la durée et va affaiblir le budget national».

Enfin, rappelle-t-il, l'économie congolaise est à 90% dans l'informel, qui fait vivre la majorité du peuple congolais. Il faudrait donc, argumente-t-il, au-delà de l'impératif du paiement des salaires des fonctionnaires, policiers et militaires, financer massivement l'éducation et la santé pour soulager le budget des familles et mettre en place des allocations « filets sociaux » pour atteindre les populations les plus démunies (dont le revenu est inférieur à 2 dollars américains par jour), et qui se chiffrent, rien que pour Kinshasa, à plus de 7 millions sur les 15 millions d'habitants. Il est urgent pour Samy Badibanga de soutenir financièrement les plus vulnérables dont les moyens de survie auront disparu suite à la crise sanitaire, économique, sociale et financière qui arrive.

Pour le leader des Progressistes, le grand avantage de sa proposition sera, d'une part, de faciliter aux hommes d'affaires, aux Congolais de la diaspora ainsi qu'aux ONG d'importer plus facilement tous ces produits importants dont le pays a besoin en ce moment crucial, pour maintenir l'activité économique, tout en allant chercher le soutien financier international pour tenir le temps de la tempête.

D'autre part, cette démarche aboutira à la réduction des coûts et, par voie de conséquence, des prix sur le marché de ces denrées de première nécessité, pour éviter une aggravation de l'insécurité alimentaire, voire des émeutes de la faim. «Ne nous voilons pas la face, les difficultés budgétaires et le risque de faillite d'un état fragile pouvant entraîner des contestations sociales d'une ampleur inimaginable sont réels, et ils risquent d'avoir des conséquences sur la sécurité du pays», déclare M. Samy Badibanga.

Plan Marshall

Pour le long terme, Samy Badibanga est d'avis que, dans l'état actuel de sa structure économique, la RDC ne peut pas mener seule la transformation de son économie de façon à atteindre les objectifs de développement durable. C'est pour cette raison qu'il plaide pour un véritable Plan Marshall pour arriver à un véritable développement et transformer ainsi l'alternance politique en un changement fort et durable.

«Le plan Marshall que je préconise doit être basé, au-delà de la résolution de la crise humanitaire, sur des réformes structurelles profondes, importantes et précises en matière de fiscalité, de gestion des finances publiques et contre la corruption ; des politiques publiques essentielles ; des appuis forts aux investissements publics et privés d'ampleur susceptibles de transformer la RDC dans les quatre directions prévues par le Plan national stratégique de développement (PNSD).