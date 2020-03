Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi met en place une Agence de transition écologique et développement durable

Annoncée au cours d'un Conseil des ministres en novembre 2019, le Président Félix Tshisekedi a signé, le week-end dernier, une ordonnance portant création de l'Agence Congolaise de transition écologique et développement durable (ACTEDD). Celle-ci a pour rôle de concevoir, coordonner et d'implémenter les politiques nationales relatives à la transition écologique en République démocratique du Congo.

Cette nouvelle agence est chargée non seulement d'étudier, d'analyser et d'évaluer toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République en rapport avec la transition écologique et le développement durable, mais aussi de concevoir et implémenter une feuille de route crédible pour la transition écologique et suivre l'exécution de tous les projets de transition écologique et le développement durable qui seront mis en place sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est en fait d'établir les indicateurs nationaux de performance de développement durable pour mesurer l'avancement de la transition écologique.

Selon les experts, une transition écologique est tout simplement l'évolution vers un nouveau modèle économique et social. Un modèle de développement durable, en effet, qui modifie les façons de consommer, de travailler, de produire, pour répondre aux enjeux environnementaux, entre autres, le changement climatique, la perte accélérée de la biodiversité, la multiplication des risques sanitaires environnementaux et la rareté des ressources.

Dotée d'un personnel très restreint, l'Agence Congolaise de transition écologique et développement durable (ACTEDD) devra collaborer, en toute indépendance, avec les différents services du Ministère de l'Environnement et Développement durable.

Avec à sa tête un comité de pilotage chapeauté par le Président de la République, l'ACTEDD sera dirigée par un coordonnateur, suivi d'un coordonnateur adjoint, les deux ayant rang de conseiller spécial du Chef de l'Etat.

Il sied de signaler que l'ACTEDD est un service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'Etat. Il sera organisé par les dispositions de l'ordonnance 01/013 du 28 février 2020. La création de cette agence fait suite à la nécessité de transformer les normes de production, de consommation et d'investissement vers un mode de développement économique décarbonné.