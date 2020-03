Congo-Kinshasa: Noël Tshiani demande la suspension des paiements sur la dette extérieure

Le monde entier et la RDC traversent une crise sanitaire sans précédent. Nous sommes tous menacés par le virus corona qui est un virus très dangereux pour tout être humain. Nous devons tout faire pour éviter la propagation de ce virus dans notre pays.

Pour cela, les règles à suivre sont celles dictées par les autorités sanitaires congolaise, notamment : se laver les mains régulièrement avec du savon pendant au moins 20 secondes, pas se serrer les mains, garder une distance d'au moins 1 mètre par rapport à son interlocuteur, porter le masque si possible, et éviter de se toucher le nez, les yeux et la bouche. Il est important d'éviter de se retrouver dans des attroupements de plus de 20 personnes. Il faut rester chez soi à la maison et ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité. Nous devons nous entraider et ne pas abandonner les plus vulnérables et les plus démunis.

Pour que ces mesures dictées par les autorités politiques et sanitaires réussissent et donnent des résultats satisfaisants, Dr Noël Tshiani Muadiamvita, Président de la Force du Changement, Président de la Fondation de Solidarité Universelle et Candidat malheureux à la présidence de la république lors des élections de décembre 2019, lance un appel à la communauté internationale pour agir immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. L'appel de l'auteur du Plan Marshall de Noël Tshiani pour la Reconstruction et le Développement de la RDC consiste à demander au gouvernement de la RDC à informer la communauté financière internationale de la suspension immédiate des paiements sur la dette extérieure.

Les épargnes dégagées (entre USD 50 et 100 millions de dollars américains par mois) seraient affectées à la lutte contre la propagation de Coronavirus, à la prise en charge des malades, au paiement de la nourriture à distribuer gratuitement aux personnes vulnérables pendant le confinement, au paiement des médicaments et des équipements sanitaires, et au paiement des rémunérations des médecins et infirmières, à la rémunération des policiers et militaires pour le maintien de l'ordre public pendant le confinement et à la campagne de sensibilisation de la population.

Dans un deuxième temps, Dr Noël Tshiani demande à tous les bailleurs de fonds concernés (Banque mondiale, Fond Monétaire International, Banque Africaine de Développement, Union Européenne et tous les autres bailleurs de fond publics bilatéraux et multilatéraux) non pas de rééchelonner la dette des pays pauvres, mais de l'effacer totalement pour permettre à tous ces pays de redémarrer la reconstruction de leurs économies détruites par la pandémie. La dette extérieure de la RDC s'élève à tuèrent à environ 5 milliards de dollars américains.

L'auteur du Plan Marshall est catégorique: nous ne devons pas avoir honte de dire que nous n'avons pas de moyens financiers pour faire face à cette pandémie et plus tard, financer la reconstruction de notre pays et redresser notre économie sans apport de la communauté financière internationale. La suspension des paiements sur la dette extérieure et plus tard l'effacement de la dette extérieure constitueraient une contribution non négligeable de la communauté internationale à l'égard de la RDC ravagée par la pandémie.

Il faut noter que Dr Noël Tshiani Muadiamvita est l'auteur d'une vision de développement dénommée : « Plan Marshall de Noël Tshiani pour la Reconstruction et le Développement de la RDC ». Le vise à sortir la RDC du sous-développement et en faire un pays émergent en 15 ans tout en créant au passage des emplois et opportunités pour tout le peuple congolais. Pour le faire, l'auteur du plan envisage de mobiliser USD 800 milliards sur 15 ans à investir massivement dans l'amélioration de la gouvernance et création des conditions de paix et sécurité durable, dans le développement du capital humain, dans le développement des infrastructures de base et le développement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et la diversification économique ainsi que l'industrialisation accélérée du pays.

Dans cet exercice, la protection de l'environnement permettrait de conserver la nature et affranchir le pays des effets néfastes de l'industrialisation sur la société. Les $800 milliards de dollars proviendraient des sources intérieures en combattant la corruption, des investissements directs étrangers et des aides multilatérales et bilatérales.

Avec la pandémie « covid-19 », il est plus que urgent et justifié de doter la RDC d'une véritable vision de développement pour faire face aux différents défis de développement que rencontre le pays dans tous les secteurs. L'auteur Du Plan Marshall pour la Reconstruction de la RDC est très convaincu que son plan constitue la réplique appropriée qu'il faudra administrer au pays pour le reconstruire et redresser son économie afin de bâtir une société plus stable, plus prospère et équitable.