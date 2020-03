Madagascar: Fanjaniaina Rasoamiadana - « La consommation d'ananambo est très recommandée »

Nutritionniste en santé publique, présidente de l'Association des nutritionnistes en santé publique de Madagascar (ANSPM) et chargée de la nutrition communautaire à l'Office national de nutrition (ONN).

Les défenses immunitaires doivent être renforcées. Fanjaniaina Rasoamiadana donne des conseils sur les aliments à consommer.

La consommation d'aliments renforçant les défenses immunitaires est fortement recommandée, en cette période d'épidémie de coronavirus. Quelles en sont les raisons ? Comme les médicaments de traitement de la maladie n'existent pas encore, il est nécessaire de renforcer le système immunitaire. Ainsi, le corps peut affronter la maladie, mais c'est surtout pour la prévention. Lorsque notre système immunitaire est renforcé, notre organisme peut lutter contre les maladies bénignes.

Quels sont les aliments qui aident à renforcer le système immunitaire ? Nous avons beaucoup d'aliments qui aident à renforcer les défenses immunitaires. Tous ceux qui contiennent de la vitamine C, de la vitamine A, et de la vitamine E, présentes dans tous les fruits et légumes de différentes couleurs, entre autres. Il faut préciser que le goyave, le persil, le citron, l'orange sont riches en vitamine C. Et c'est la saison des goyaves, actuellement. La consommation d'« ananambo » est aussi très recommandée. Sa teneur en vitamine C est sept fois plus élevée que celle de l'orange, sa teneur en vitamine A est quatre fois plus élevée que celle de la carotte. Il est aussi riche en calcium et en potassium.

Il faut, donc, consommer en abondance des aliments riches en vitamine C et en vitamine A... À noter que tous les nutriments qu'apportent les aliments que nous absorbons sont essentiels. Ils sont complémentaires et leurs combinaisons sont indispensables pour notre santé. Ainsi, il vaut mieux manger diversifié et équilibré. Notre organisme a aussi besoin de tous ces nutriments, à savoir les lipides, les glucides, les protéines, les vitamines et les sels minéraux.

À quelle fréquence doit-on consommer ces vitamines ? Il faut des apports journaliers car la vitamine C, en particulier, n'est pas stockée dans notre corps. Il faut manger les aliments riches en vitamine, crus et avec leurs peaux, en faire, par exemple, du jus, ou du achard, car la chaleur détruit les vitamines. Évitez le tabac car il réduit l'assimilation de la vitamine C. Par contre, buvez beaucoup d'eau pour favoriser son assimilation.

Est-il nécessaire de prendre de la vitamine C sous forme médicamenteuse ? Nous conseillons, plutôt, les produits naturels. Rien ne vaut les naturels, sauf si les médecins le recommandent. L'automédication est dangereuse. Ce qui est important, c'est de consommer des aliments sains, équilibrés et de différentes couleurs. Comme Hippocrate a dit : « que vos aliments soient vos médicaments ».