Madagascar: Voavy Paulin - « Montrons que la nature compte »

L'attaquant des Barea milite pour la protection de l'environnement. Voavy Paulin s'est adressé à ses compatriotes dernièrement, dans une vidéo publiée par WWF Madagascar.

Il s'agissait pour lui de faire connaître une pétition en ligne dénommée « Nos voix pour la planète ». « Même si on ne peut organiser un quelconque rassemblement et qu'on ne peut pas sortir de chez soi en raison de la pandémie de coronavirus, allons montrez que la nature compte pour nous », lance ainsi le numéro 11 de la sélection.

« J'invite tous les Malgaches à montrer leur amour de la nature, car c'est une richesse inestimable de notre pays. Apportons notre pierre à l'édifice en signant la pétition », poursuit-il. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site web « https://www.wwf.mg ».

Cette action vise à sauvegarder la nature, en vue de la restaurer d'ici 2030. « Nous avons besoin d'un New Deal pour la nature et les hommes... 2020 peut marquer le tournant. Nous avons besoin de tous les individus, les communautés, les entreprises, les politiques et les dirigeants du monde. Ce n'est qu'alors que nous pourrons créer un avenir où nous pourrons tous prospérer », peut-on lire sur le portail. « Jusqu'à maintenant, plus de 400 signature ont déjà été dénombrées. On n'attend plus que vous », a conclu Voavy Paulin dans sa vidéo.