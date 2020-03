Tunisie: « Couscous - Les Graines de la Dignité » de Habib Ayeb: Couscous et dignité

(Re) découvert pendant le confinement, le moyen métrage documentaire de Habib Ayeb plonge les spectateurs dans le quotidien rude des paysans / agriculteurs et quelques membres de leurs familles dont des femmes paysannes qui tirent les ficelles d'un secteur éprouvant, aussi bien dans la cuisine que dans la campagne, pioche à la main.

Dans une série de témoignages, les intervenants, interrogés dans diverses régions rurales du pays, s'expriment aisément sur l'historique agricole, leurs ancêtres, la qualité des graines d'antan et d'aujourd'hui, dressent l'état des lieux d'un domaine fragilisé à cause du changement climatique et de la nonchalance des gouvernements qui se succèdent, spécialement après la révolution. Une activité agricole de base produit, en effet, le couscous et d'autres graines toutes aussi consommées. Le couscous, plat millénaire prisé, est exporté à une large échelle mondiale de nos jours.

Le couscous, ce plat de base, est en vogue dans la haute gastronomie mondiale et est consommé dans les restaurants les plus chics, pourtant, cette nourriture a été depuis longtemps jusqu'à nos jours très cuisinée dans nos foyers : le plat parfait qui reflète convivialité, liens familiaux, délicieusement préparé le plus souvent par les grands-parents. Mais dans des zones moins urbaines, ce plat se trouve être le seul recours alimentaire quotidien pour nourrir une famille. Il peut même être révélateur des difficultés socioéconomiques d'un pays comme la Tunisie. Au moins, quatre axes sont évoqués durant les 57 mn du documentaire : axe économique, social, écologique, culturel et historique.

« Couscous : les Graines de la Dignité » de Habib Ayeb montre qu'au-delà des aspects riches qui peuvent être traités, le domaine agricole est indissociable aux problèmes sociaux qui touchent de près à la dignité de l'individu et à sa société. La primauté du secteur alimentaire doit perdurer. Une dignité pour laquelle a éclaté la révolution de 2011 et qui est liée au droit à la vie et aux besoins élémentaires quasi-inexistants dans de nombreuses régions défavorisées du pays. Ce documentaire, au format télévisé de 57 minutes réalisé en 2017, est une invitation au débat. Il dévoile les dessous d'une réalité très peu filmée. Et comme le dit si bien son réalisateur dans le synopsis de son documentaire : « La Dignité de chacun est dans l'assiette du... couscous ».