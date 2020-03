Sénégal: Riposte contre le Covid-19 - L'Iam renforce ses mesures préventives

L'Institut africain de management (Iam) monte au créneau contre le covied-19. Il dit renforcer les mesures sécuritaires et veiller au respect strict des consignes édictées par les autorités sanitaires. A travers un communiqué, l'établissement rassure les étudiants et les parents en ce qui concerne le suivi des cours en ligne ainsi que les dossiers et les opérations.

Dans le strict respect des consignes des autorités publiques, l'Iam informe que des mesures de confinement ont été instaurées pour l'ensemble de son personnel administratif, dont une partie est actuellement en TÉLÉTRAVAIL pour assurer la continuité des activités essentielles de l'établissement.

IAM Sénégal a par ailleurs, ajoute le communiqué, déployé un dispositif digital permettant à ses étudiants d'accéder aux cours en ligne ainsi qu'aux évaluations.« Toutes les équipes pédagogiques sont également disponibles par téléphone pour le suivi des dossiers et des opérations », dit-on.Au sein de l'établissement, indique-t-il, Iam Sénégal a aussi procédé au renforcement des mesures de sécurité et d'hygiène (respect des « gestes barrières », utilisation du gel hydro-alcoolique, nettoyage quotidien de l'établissement...).

Enfin, l'IAM souhaite rassurer les étudiants et les parents. En effet, « si le président du Conseil d'administration, M. Moustapha Guirassy, a effectivement été testé positif comme il l'a lui-même annoncé dans un geste responsable et citoyen qui nous honore, nous sommes heureux de vous informer qu'il est actuellement en bonne santé, testé à présent négatif et qu'il va regagner aujourd'hui son domicile. Des dispositions ont été prises pour identifier les personnes ayant été en contact avec lui, avec l'appui du ministère de la santé ».

« Une liste ne comprenant que deux personnes testées positives a été transmise à ce dernier, afin que ses équipes prennent toutes les mesures nécessaires au dépistage et au traitement des patients. Ces personnes sont en voie de guérison », souligne enfin l'Iam.