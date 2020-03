Cote d'Ivoire: Les cars désertent les gares

La mesure d'isolement du Grand Abidjan est entrée en vigueur ce lundi, depuis zéro heure. Conséquences, les compagnies assurant la liaison entre la capitale économique et l'intérieur du pays ont toutes fermé. C'est le cas à Yopougon.

Dans les gares, pas un seul car. Seuls quelques badauds sont assis par petits groupes çà et là. A la grande gare, qui part du carrefour « Lycée technique » au « Sable » en passant par la « Siporex », ce n'est plus l'ambiance des jours ordinaires. On sent le changement, on sent la crispation. C'est également le cas à la gare UTB, en face de la caserne de la BAE. Ici aussi, contrairement aux autres jours, l'ambiance est morose ce lundi. Tout est calme, tout est froid. On lit la tristesse sur le visage des vigiles commis à la garde des locaux.

Selon des informations, les compagnies ont préféré envoyer leurs cars à l'intérieur du pays pour y poursuivre le service. Ils assureront ainsi la liaison, exclusivement, entre les villes de l'intérieur, en attendant que la situation se normalise.