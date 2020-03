Congo-Brazzaville: Coronavirus - Des cartes Sim gratuites pour les équipes d'intervention rapide

La ministre de la Santé et de la Population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo, a indiqué le 30 mars que les cartes Sim offertes par la société de téléphonie mobile MTN seront affectées à l'équipe d'intervention rapide sur le terrain et à quelques personnes clés de tous les départements du pays pour les joindre en cas de riposte à la pandémie du coronavirus.

Jacqueline Lydia Mikolo l'a annoncé après la réception du matériel de protection offert par la Fondation MTN-Congo pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Le don a été receptionné par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo qui, à son tour, a transmis ce matériel à la ministre de la Santé et de la Population ainsi qu'au coordonnateur technique du comité de lutte contre le coronavirus, Gilbert Ndzessi. Cette donation est constituée des masques, produits désinfectants hydro-alcooliques, tests rapides et de trois cent quatre cartes Sim permettant une communication gratuite entre les services de santé.

« Les cartes Sim reçues seront destinées aux équipes d'intervention rapide du coronavirus déployées sur le terrain 24h/24 afin d'être contactées à tout moment », a indiqué la ministre de la Santé.

La société mobile, poursuit-elle, est parmi les premiers partenaires à répondre à l'appel lancé par le chef de l'Etat non seulement pour exprimer leur solidarité mais aussi leur responsabilité face au coronavirus.

Par ailleurs, le directeur général de la société de téléphonie mobile MTN, Ayham Moussa, a signifié la nature du don. Selon lui, la communication inter structure sanitaire est gratuite. « Du côté de Congo Télécom, le Wifi a été donné gratuitement dans les structures de santé du pays et à faible coût », a fait savoir le ministre des Télécommunications, Léon Juste Ibombo, saluant la contribution de cette société dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.