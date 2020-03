Burkina Faso: Covid-19 - Le salut viendra-t-il du pays?

Les produits que propose le pasteur Hermann Sawadogo sont faits à base de plantes. Ils sont de deux catégories. Le premier traite à titre préventif.

Le second selon le pasteur, est en mesure de guérir les malades du Covid-19 dont le cas n'est pas grave en 7 jours maximum et 30 jours maximum pour les malades dont le cas est jugé grave. Ces produits qui selon Hermann Sawadogo permettront au monde entier de comprendre que de bonnes choses peuvent venir du Burkina, sont actuellement en essai clinique. En effet, le pasteur Sawadogo a été reçu ce lundi 30 mars 2020 par le ministre de la Recherche scientifique, Alkassoum Maïga et le Comité de riposte dirigé par le Pr Martial Ouédraogo.

Le pasteur Hermann Sawadogo totalise 11 années d'expériences dans la médecine à base de plante. Pour lui, au-delà des plantes "naturelles" qu'il utilise, c'est Dieu le créateur de l'humanité qui a et qui donne le pouvoir de guérir. "Je crois en Dieu et je crois que la guérison de cette maladie est possible avec nos produits faits à base de plantes", fait-il entendre.