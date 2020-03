Madagascar: Marchands ambulants et crieurs - La distribution des packs « Vonjy Aina » s'est déroulée dans le calme

La distribution des packs « Vonjy Aina » pour les crieurs et les marchands de rue a débuté ce mardi 31 mars 2020 en présence du Président de la République et de son épouse. Ces packs comprennent des sacs de riz, des bougies, de l'huile, du sucre, du koba aina, des boîtes de lait concentré, des boîtes de sardines, et des légumineuses.

Deux sites stratégiques ont été choisis pour remettre ces aides aux bénéficiaires issus de six arrondissements de la capitale, à savoir le gymnase de l'ANS Ampefiloha et le gymnase couvert d'Ankorondrano. En tout, ce seront près de 4 400 crieurs et marchands qui recevront ces packs. Pour que la distance de sécurité d'un mètre soit respectée, les responsables ont décidé qu'il n'y aurait que 500 bénéficiaires par jour pour chaque site. Une astuce qui s'est avérée payante car la distribution s'est déroulée dans le calme, et les personnes ont bien respecté les consignes. De plus, à l'entrée de chaque gymnase, nous avons remarqué la présence d'un dispositif permettant à chacun de bien se laver les mains avant d'entrer.

Il ne s'agit que de la première vague de distribution pour ces personnes qui sont obligées de suspendre leurs activités pendant cette période de confinement. La deuxième vague se tiendra demain matin aux mêmes endroits pour 1 000 bénéficiaires de plus. Enfin, il convient de noter que diverses structures se sont données la main dans ce projet, dont la Direction des Affaires sociales et politiques (DASP), le ministère de la Population, le BNGRC, le ministère de la Jeunesse, la commune urbaine d'Antananarivo, l'association Fitia, et bien d'autres encore.