Ile Maurice: Cambriolage - Plusieurs commerces dévalisés depuis le week-end dernier

Le couvre-feu n'empêche pas les cambrioleurs de sévir. La police a procédé à l'arrestation de plusieurs suspects qui auraient sévi dans plusieurs supermarchés à travers l'île tôt dans la matinée de ce mardi 31 mars alors que d'autres sont toujours recherchés.

Mervin Bru, un habitant de Chemin-Grenier âgé de 22 ans, figure parmi les suspects arrêtés. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il est a pénétré dans l'enceinte d'un supermarché de la région par une imposte. Lorsque l'alarme s'est déclenché, les deux sentinelles devant le lieu ont alerté leurs collègues du poste de police. Le propriétaire est aussi venu sur les lieux et a permis aux policiers d'accéder au magasin. Mervin Bru se cachait derrière des sacs de riz. Il avait deux sacs contenant du jus, des friandises et des boissons alcoolisées d'une valeur de Rs 30 000. Interrogé, il a avoué le délit et a été placé en détention.

Toujours ce matin, Clarence Elizabeth 33 ans, un habitant Floreal et Nitish Poulesamy 30 ans et domicilié à Vacoas, ont été arrêtés pour un vol commis dans un supermarché à Vacoas. Ils sont suspectés d'avoir fait main basse sur des bouteilles de boissons alcoolisées, des cigarettes, des cartes pré-payées, des cigarettes, du riz, de la viande et des céréales. La valeur du butin est estimée à Rs 470 000. Lex deux hommes étaient sur le tôit du commerce lorsque la police est arrivée et comme ils étaient armés, la police a dû faire usage d'un Federal Steamer.

D'autres commerces ont aussi été vandalisés. A Saint-Félix, un «truck shop» a été dévalisé durant le week-end. Des cannettes de boissons, 10kg de poulet, 15kg d'ail, des sachets de crevettes et de calamar ont été emportés. Dans le nord, c'est un pub situé à Pointe-aux-Cannoniers qui a été la cible des malfrats entre le 14 et le 28 mars. Les dommages s'élèvent à Rs 100 000.