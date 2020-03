Soudan: Faysal exhorte les Médias à assumer la Responsabilité de Prévenir le Coronavirus

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Ministre de la Culture et de l'Information, et Porte-parole du Gouvernement, Faysal Mohamed Saleh, a appelé les Médias à assumer des Responsabilités Nationales, Ethiques et Professionnelles dans le Traitement du roman COVID-19, dénonçant un Service Médiatique pour l'Hébergement de Personnes Sceptiques quant à l'Existence d'un Coronavirus.

Le Ministre a dit dans des déclarations à la presse après la réunion du Comité Supérieur des Urgences Sanitaires que l'Etat pourrait être Contraint de Prendre des Mesures contre les Services de Médias menant des Pratiques Irresponsables qui contribuent à contrecarrer les efforts de l'Etat pour Lutter contre cette Maladie Mortelle et à diffuser l'Ignorance au lieu de l'Illumination et de l'Augmentation Sensibilisation et Connaissance.

Il a qualifié les pratiques de ces Médias d'Irresponsables et ne va pas dans le Sens de la Responsabilité Nationale, affirmant que " c'est une question de sécurité nationale ".

Le Ministre de l'Information a réaffirmé le rôle majeur que les Médias devraient jouer dans la Lutte contre les Coronavirus, ajoutant que de nombreux Services de Médias Rapportent des Informations Incorrectes et Imprécises pour se faire une Idée au Détriment de la Réalité et même Semer la Terreur parmi les Citoyens.

Le Porte-parole du Gouvernement a déclaré: « Il est très regrettable que le Scepticisme ait atteint même les Cadres Sanitaires et Médicaux et leurs performances à un moment où le Monde se tient dans le Respect et l'Appréciation pour les Cadres Médicaux et Sanitaires, soulignant que les Cadres Médicaux et Sanitaires Soudanais sont dans notre Confiance et Appréciation et nous les poussons à une Bataille Majeure contre le Coronavirus malgré le fait qu'ils n'ont pas reçu tout le Soutien Nécessaire, exhortant les Organisations de la Société Civile à Honorer les Cadres Sanitaires et Médicaux.

Dans le même contexte, le Ministre a déclaré que le Comité avait entendu un Rapport de la Salle d'Urgence de l'Etat de Khartoum sur la mise en œuvre de la Décision d'Interdire les Rassemblements de Masse et le Couvre-Feu qui commence ce Mardi de 18h00 à 6h00 en plus du Verrouillage de Certains Marchés, notant qu'il y aurait une certaine Sévérité dans l'Exécution de ces Décisions.

Il a indiqué la poursuite du Transport de l'Aide et de l'Assistance Médicales vers les Différents Etats du Soudan, annonçant qu'à compter d'aujourd'hui (Mardi), Trois Vols seraient organisés vers les Etats du Darfour pour transporter du Matériel Médical, des Vêtements Préventifs et des Appareils de Détection vers ces Etats.