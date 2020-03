Soudan: La Commission Nationale des Droits de l'Homme envisage de lutter la Pandémie de Corona

Khartoum — 2020 (SUNA)- Dans le cadre de ses efforts continus pour Protéger et Promouvoir les Droits de l'Homme, la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) a appelé à une réunion réfléchie avec les Autorités Compétentes et Officielles sur la Lutte contre la Pandémie de Corona.

Le Chef de la Commission, Hurriyah Ismail, a dit dans une déclaration faite à (SUNA) que la CNDH est le Principal Centre de Protection et de Promotion des Droits de l'Homme dans le pays en tant qu'outil de Communication entre l'Etat et le Système International des Droits de l'Homme, et a ajouté que chacun dans l'Etat devrait s'acquitter de ses Devoirs et Responsabilités à ce Stade Critique, appelant toutes les Parties à le lien avec le Respect des Directives Emises par les Autorités Compétentes, notamment lorsqu'elles Dépassent les Limites de la Maladie d'une Personne à plusieurs Personnes par Infection.

Hurriyah a souligné que la Commission attachait une Grande Importance à l'Education de la Communauté et à la Sensibilisation à cette Grave Pandémie, notant que la CNDH avait formé une Salle d'Opérations le 20/3/2020 pour Surveiller les Conséquences de la Propagation du Coronavirus et Contribuer avec les Autorités Compétentes à limiter sa Propagation et à Remédier à ses Effets Négatifs.

Hurriyah a ajouté que le Représentant du Secrétariat Général du Conseil Souverain, le Dr Hamad Muhamed Taher, a expliqué lors de la réunion les Mesures qui avaient été prises les jours précédents pour Lutter contre la Propagation de cette Maladie Dangereuse, appelant toutes les Parties à Faire Preuve des Plus Hauts Niveaux de Responsabilité.

Le Représentant du Ministère de l'Intérieur a expliqué les efforts déployés par tous les Services de Police Compétents pour Lutter contre la Maladie, notant que le Ministère avait pris Plusieurs Mesures de Précaution, telles que la Fermeture des Frontières et des Aéroports, la prise en Charge des Prisonniers dans les Lieux de Détention et l'Imposition de Quarantaine et d'autres Conditions.