Congo-Brazzaville: Musique - L'opus « Autrement » disponible sur les plateformes

Ce deuxième maxi single « Autrement » de l'artiste slameur congolais Benaja Ntinu comporte trois titres. Sa sortie officielle a eu lieu le 1er mars sur toutes les plateformes légales. Il met l'accent sur le côté positif des choses.

Les principales caractéristiques de cet opus sont la subtilité et le choix des sujets. Le maxi single « Autrement » a des chansons comme, « Autrement », « Pour l'enfance » ainsi que « Comment tu vas ? ». Parmi ces titres, il y a celui qui met l'accent sur la vie de couple et, un autre réclame le droit de l'enfant sous diverses formes.

Dans ce morceau de la chanson « Comment tu vas ?», il s'agit de se poser des questions et de se donner des réponses.

Le titre « Pour l'enfance », qui est un poème pour enfant, réclame le droit de ce dernier. N'est-il pas injuste de l'assujettir ? L'enfant est-il une charge ou un paramètre de vie ? Tous ces questionnements poussent l'artiste à plaider la cause des enfants et attire l'attention des parents et des institutions en charge de la protection des droits de l'enfant.

Benaja Gédéon Kilombo, dit Benaja Ntinu est un artiste slameur, chanteur et acteur congolais. Il s'intéresse à la danse ; à l'humour et à la musique. En 2013, il découvre le slam et représente en 2014 la ville de Dolisie au concours de slam national à Pointe-Noire.

En août de la même année, il enregistre avec son collectif Art'Plume, le premier morceau slam de la ville avec fond sonore titré « Ma ville Dolisie ».

En 2016, Benaja entame une carrière solo ; sort plusieurs singles. La même année, il est Lauréat des tremplins slam à l'Institut Français du Congo et va être le premier artiste slameur congolais à figurer dans le magazine STARBUZ Congo.

En 2017, grâce à son titre « Emotion Blanche », il sera premier slameur à être nominé aux Beat Street

Awards dans la catégorie artiste Groove de l'année. En 2018, son premier projet solo « Benaj'Art » de 9 titres voit le jour.