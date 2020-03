Congo-Kinshasa: Covid-19 - Olive Lembe Kabila fait un don à l'ONG Initiative Plus

C'est un lot composé de chloroquines et de quelques denrées alimentaires que cette organisation a remis au Pr Muyembe qui l'a ensuite confié au président de la commission prise en charge médicale de la riposte pour "une utilisation en bon père de famille".

Le secrétaire technique du Comité multisectoriel de riposte à la pandémie du Covid-19 en RDC (CMR Covid-19), le Pr Jean-Jacques Muyembe Ntamfum, a réceptionné, le lundi 30 mars, au nouveau bâtiment de l'Institut national biomédical (INRB), à Kinshasa une aide matérielle de la présidente de l'ONG Initiative Plus, l'ancienne première dame de la RDC, Olive Lembe Kabila.

Au cours de sa visite qui s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité nationale dans la lutte contre le coronavirus, Mme Olive Lembe a encouragé le secrétaire technique de la riposte pour les efforts consentis afin de mettre à l'abri les populations de la RDC de cette pandémie mondiale. La présidente de l'initiative plus, a, à cet effet, manifesté le souci de savoir si les paysans qui vivent grâce à leurs activités champêtres pouvaient continuer à travailler pendant cette période de pandémie. A ce sujet, une réponse affirmative lui a été donnée par le Pr Muyembe qui a insisté sur les respects des recommandations édictées par le président de la République, des autorités sanitaires et des zones de santé. «Ma satisfaction est que ces populations peuvent vaquer à leurs occupations tout en observant les mesures d'hygiène», s'est-elle exprimée.

Dans le cadre de la mission de sa visite, Olive Lembe Kabila a apporté un lot composé de chloroquine et de quelques denrées alimentaires qu'elle a remis au Pr Muyembe qui l'a ensuite confié au président de la commission prise en charge médicale de la riposte pour une utilisation en bon père de famille. «C'est un geste de solidarité nationale pour soutenir les professionnels de la santé pour les services qu'ils rendent aux populations au péril de leur vie», a déclaré la présidente de l'initiative plus. Olive lembe est convaincue que la prévention en cette période d'épidémie est une arme efficace pour réduire la propagation de la maladie. C'est dans ce cadre qu'elle a rappelé à l'ensemble de la population congolaise des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires à respecter, notamment tousser dans le pli du coude et limiter les déplacements ou se confiner tout simplement.

Réorganisation des équipes chargées des alertes

Dans sa communication du lundi 30 mars, le Pr Muyembe a annoncé que les équipes de la riposte chargées des alertes sont en pleine réorganisation. Il a promis de donner, dans les prochaines éditions, les plus amples informations sur les patients guéris du Covid-19 en RDC. Il a ainsi invité la population à continuer à respecter les mesures recommandées par les autorités sanitaires et les zones de santé afin de rompre la chaîne de transmission. Il s'agit notamment du respect de la distance d'un mètre ou plus entre les personnes, d'éviter tout contact et toute promiscuité, de rester chez soi et, surtout, de se laver souvent les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Pour finir, il a une fois de plus remercié la communauté congolaise, spécialement celle des provinces touchées pour son accompagnement aux équipes de la riposte Covid-19 et a également encouragé les agents de santé pour leur engagement. Rappelons que la situation épidemiologique du lundi 30 mars fait état de quatre-vingt-dix-huit peronnses contaminées dont huit décès.